O que EUA ganham ao ajudar Coreia do Sul a construir submarinos nucleares

Reuters Foto de arquivo de um submarino de mísseis balísticos movido a energia nuclear O governo da Coreia do Sul finalizou um acordo para construir submarinos de propulsão nuclear em parceria com os Estados Unidos. Os EUA aprovaram os "submarinos de ataque" e concordaram em cooperar no fornecimento de combustível, de acordo com um documento divulgado pela Casa Branca na quinta-feira (13/11).

O acordo representa um passo significativo nas relações da Coreia do Sul com os EUA e surge em meio a um período de crescentes tensões na península coreana envolvendo a Coreia do Norte, que possui armas nucleares, e a China, que tem uma política expansionista. Segundo especialistas, a estratégia de Washington é colocar pressão tanto sobre a Coreia do Norte quanto sobre a China. O que está no acordo? O acordo sobre submarinos entre os EUA e a Coreia do Sul surge após os líderes de ambos os países terem firmado um amplo tratado comercial no início do mês passado, que prevê a redução das tarifas recíprocas de 25% para 15%. O presidente dos EUA, Donald Trump, havia imposto uma tarifa de 25% sobre Seul no início deste ano, tarifa que o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, conseguiu negociar para 15%, depois que Seul anunciou que investiria US$ 350 bilhões nos EUA, incluindo US$ 200 bilhões em investimentos em dinheiro e US$ 150 bilhões em construção naval.

Em um comunicado divulgado pela Casa Branca na quinta-feira, os EUA afirmaram ter "dado aprovação para que a República da Coreia construa submarinos de ataque movidos a energia nuclear... [e que] trabalharão em estreita colaboração para avançar com os requisitos deste projeto, incluindo as formas de obtenção de combustível". Em uma publicação anterior em sua plataforma de mídia social Truth Social, Trump havia dito que os navios seriam construídos em um estaleiro na Filadélfia administrado pelo conglomerado sul-coreano Hanwha. Apenas seis países possuem atualmente submarinos estratégicos movidos a energia nuclear: os EUA, a China, a Rússia, o Reino Unido, a França e a Índia. O Brasil está desenvolvendo seu primeiro submarino nuclear — o Álvaro Alberto — com data de conclusão prevista para 2029.

A Coreia do Sul já possui cerca de 20 submarinos, mas todos são movidos a diesel e, portanto, precisam emergir com muito mais frequência. Os submarinos nucleares são capazes de operar distâncias maiores e com maior velocidade. "Dei autorização para construir um submarino de propulsão nuclear, em vez dos submarinos a diesel antiquados e muito menos ágeis que eles têm agora", escreveu Trump no Truth Social. A Coreia do Sul é uma potência em energia nuclear civil. O país teve um programa de armas nucleares na década de 1970, mas o abandonou após pressão dos EUA.

Assim, sua capacidade de enriquecer ou reprocessar urânio é limitada pelos EUA, já que a Coreia do Sul depende inteiramente de importações. Por que a Coreia do Sul quer submarinos nucleares? A nova cooperação tem como objetivo reagir à Coreia do Norte, que revelou recentemente estar desenvolvendo seu próprio programa de submarinos nucleares. Lee havia dito a Trump em uma cúpula de líderes no mês passado que a Coreia do Sul precisava de submarinos nucleares.