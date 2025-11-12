Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Por que comemos demais quando estamos estressados (e como evitar isso)
Agência BBC

O estresse pode arruinar nossa saúde. Ele causa dor de cabeça, dores de estômago, insônia e pode também alterar nossos hábitos alimentares. Mas por que o estresse afeta o nosso apetite? E podemos fazer a respeito?
Kate Bowie - Programa "The Food Chain", Serviço Mundial da BBC
Tipo Notícia

Mulher morde um croissant, piscando um dos olhos. O ângulo exagera o rosto da mulher, o croissant e a mordida.
Getty Images
O estresse pode aumentar ou diminuir a nossa fome — e pode também afetar nosso apetite a longo prazo

Quando estamos estressados, podemos acabar procurando chocolate e pizza ou deixar totalmente de comer.

Mas por que o estresse afeta o nosso apetite? E existe algo que possamos fazer a respeito?

O que é o estresse?

"O estresse, na verdade, é a reação do seu corpo e da sua mente a situações desafiadoras e opressivas, sobre as quais, no momento, você talvez tenha a sensação de que não pode fazer nada", explica a psicóloga clínica Rajita Sinha, fundadora e diretora do Centro Interdisciplinar do Estresse da Universidade Yale, nos Estados Unidos.

Os eventos no nosso ambiente, a ansiedade na nossa mente e mudanças do nosso corpo, como fome ou sede extrema, podem ativar uma parte do cérebro do tamanho de uma ervilha chamada hipotálamo, que aciona a reação de estresse que coloca o nosso corpo em ação.

Sinha afirma que este "sistema de alarme" age sobre todas as células do nosso corpo, ativando hormônios como a adrenalina e cortisol, para aumentar a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos.

O estresse de curto prazo pode ser útil. Ele oferece um pico de motivação para podermos fugir do perigo ou completar uma atividade dentro do prazo. Mas, a longo prazo, o estresse "crônico" pode ser prejudicial.

O estresse crônico pode ser causado pela pressão contínua dos relacionamentos, do trabalho ou problemas financeiros. Estas pessoas podem sofrer de depressão, distúrbios do sono e ganho de peso.

Por que o estresse mexe com o nosso apetite?

O estresse pode amplificar ou silenciar completamente a fome.

"Lembro que, quando estava estudando para meus exames, fiquei doente", conta a neuro-oftalmologista Mithu Storoni, autora dos livros Stress-Proof e Hyperefficient ("À prova de estresse" e "Hipereficiente", em tradução livre).

"Naturalmente, agora sabemos que um dos motivos para que isso aconteça é porque existe um caminho direto entre o sistema gastrointestinal (o estômago e os intestinos) e o cérebro", explica ela.

O estresse pode suprimir a atividade do nervo vago, que vai do tronco encefálico até o abdômen. Esse nervo transmite sinais entre o cérebro e o intestino, informando ao cérebro se o estômago está cheio e quais as necessidades de energia do corpo.

Por isso, em algumas pessoas, esta disfunção suprime o apetite, segundo Storoni.

"Mas, por outro lado, também sabemos que, quando você sofre estresse agudo, o seu cérebro precisa de açúcar", destaca ela.

Storoni explica que isso leva outras pessoas a "procurar algo para aumentar seu combustível" e se preparar, subconscientemente, para um cenário inesperado.

Como o estresse crônico influencia o apetite?

O impacto do estresse crônico pode ir além de enjoos passageiros ou da fixação em açúcar.

Quando o nosso corpo está sob estresse, o fluxo sanguíneo é inundado de açúcar, fazendo com que a insulina (o hormônio que regula os níveis de glicose) fique momentaneamente menos eficaz, explica Sinha.

Com isso, a glicose permanece no fluxo sanguíneo, em vez de ser usada para obtenção de energia, o que causa aumento dos níveis de açúcar no sangue.

É por este motivo que as pessoas que sofrem de estresse crônico correm o risco de desenvolver resistência à insulina e altos níveis de açúcar no sangue a longo prazo. Isso pode gerar ganho de peso ou condições como diabetes.

Por outro lado, ganhar peso pode tornar o nosso corpo mais suscetível a mudanças de apetite.

As pessoas com excesso de gordura corporal são geralmente mais propensas a apresentar resistência à insulina. Isso significa que, quando elas estão estressadas, seu cérebro irá pedir ainda mais açúcar.

"Chamamos isso de ciclo de alimentação antecipada, ou seja, uma coisa leva à outra", explica a psicóloga. "É um círculo vicioso, mais difícil de romper porque ficamos presos nele."

Mulher de blusa laranja de mangas compridas e colete cinza e branco na sua mesa de trabalho, com a cabeça entre as mãos
Getty Images
O estresse a longo prazo pode causar ganho de peso ou condições como diabetes

Como parar de comer por estresse?

Elaborar planos para administrar o estresse antecipadamente é uma das melhores formas de evitar comer demais durante um período agitado, indica Storoni.

Não esqueça o básico — e o sono é fundamental.

"Eu sugeriria realmente se concentrar no sono como fator principal, simplesmente porque ele reinicializa o trio de órgãos envolvidos na reação ao estresse", orienta ela.

O sono coloca novamente em equilíbrio aquela pequena parte do cérebro chamada de hipotálamo, a pituitária e as glândulas adrenais, interrompendo a produção dos hormônios do estresse.

"Dormir pouco, na verdade, amplifica todos os desejos e a necessidade de alimentos açucarados, pois a falta de sono faz com que o cérebro precise de mais energia", explica Storoni.

Fazer exercícios também pode melhorar nossa capacidade de substituir o estresse por um estado relaxado, melhorando a função cerebral, segundo ela.

E, se estivermos às vésperas de um período de altas pressões, podemos ajudar a combater o excesso de alimentação por estresse se nos concentrarmos nestes pontos básicos.

"Faça tudo o que mantenha seus parâmetros absolutamente normais", destaca Storoni.

Quais alimentos devo evitar em momentos estressantes?

Uma das formas mais fáceis de evitar comer açúcar demais em situações de estresse é simplesmente não comprar alimentos de baixa qualidade, segundo Sinha.

"É muito prático", explica ela. "Mantenha esses alimentos fora do seu alcance porque você terá a tendência de procurá-los ou se sentirá tentado. Isso pode ser difícil."

"A outra questão é pensar em fazer pequenas refeições saudáveis regularmente ao longo do dia, que possam saciar essa fome e os desejos", prossegue a psicóloga.

Também é importante evitar alimentos que oferecem picos de glicose, cheios de carboidratos simples, como pizza e lanches açucarados. Alimentos ricos em proteínas, como carne, feijão e peixe, ou carboidratos saudáveis, como lentilhas e aveia integral, são boas alternativas.

Outro ponto a considerar é impor limites ao álcool, que é muito procurado pelas pessoas na esperança de aliviar o estresse.

"Por isso, se você é um daqueles que saem em busca de álcool durante o estresse, minimizar a exposição durante o período estressante realmente é algo muito bom a se fazer", sugere Mithu Storoni.

Família rindo sentada em volta de uma mesa de madeira, comendo uma refeição. São servidos brócolis, batatas, azeitonas, peixe e berinjela.
Getty Images
Comer com outras pessoas é uma forma de não comer demais por estresse

Prestar atenção nas nossas conexões sociais também pode ajudar a manter a alimentação equilibrada e à prova de estresse.

"A sociedade oferece formas agradáveis de manter esta relação entre o estresse e a alimentação sob controle", segundo Rajita Sinha", "seja comendo juntos ou, às vezes, cozinhando juntos."

"Realmente acho que existe a necessidade de retomar alguns pontos básicos para meio que reconstruir nossa relação com a comida, abordando esta conexão entre o estresse e a alimentação."

Ouça aqui o episódio do programa de rádio The Food Chain, do Serviço Mundial da BBC (em inglês), que deu origem a esta reportagem.

