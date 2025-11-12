Maior navio de guerra do mundo chega à América Latina e Maduro eleva alerta militar na Venezuela

Getty Images Segundo os EUA, o USS Gerald R. Ford é a plataforma de combate mais capaz, versátil e letal do mundo O maior navio de guerra do mundo, o USS Gerald R. Ford, chegou na terça-feira (11/11) à América Latina, o que alguns analistas veem como mais um passo na recente escalada militar dos Estados Unidos na região. A Marinha dos Estados Unidos informou, em um comunicado nesta terça-feira, que o navio entrou na zona do Comando Sul, que abrange a América Latina e o Caribe, três semanas após a ordem de seu deslocamento para a região.

Os EUA realizaram o maior reforço militar em décadas no Caribe e executaram uma série de ataques contra embarcações supostamente envolvidas com o narcotráfico no Caribe e no Pacífico Leste. Houve pelo menos 19 ataques que provocaram a morte de 75 pessoas em águas internacionais. O USS Gerald R. Ford se junta a outros navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves caças F-35 que estão operando na região nas últimas semanas. Washington não apresentou provas do alegado uso ilícito dessas embarcações nem detalhes sobre as pessoas a bordo, e muitos analistas acreditam que o uso da força militar também é uma tentativa de pressionar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro — a quem o governo acusa de ser chefe de uma organização de narcotráfico — e tentar derrubá-lo.

Maduro nega as acusações e afirmou que os Estados Unidos "estão fabricando uma guerra" contra a Venezuela. A Venezuela e a Colômbia alertaram que a mobilização militar pode desencadear um conflito em larga escala, e aumentaram as especulações se os EUA realizarão ataques diretos em território venezuelano. O governo venezuelano anunciou na terça uma mobilização militar em nível nacional para contrabalançear a presença naval americana no seu litoral.

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, informou que ordenou a "plena prontidão operacional" de todos os recursos militares do país e aéreos, navais, fluviais e de mísseis; sistemas de armas; unidades militares; Milícia Boliviariana; órgãos de segurança cidadão e os comandos de Defesa Integral". Como é o USS Gerald R. Ford Alyssa Joy / US Navy O porta-aviões do USS Gerald Ford. Navio pode pesar até 100 mil toneladas Segundo a Marinha dos Estados Unidos, o USS Gerald R. Ford é "a plataforma de combate mais capaz, versátil e letal do mundo". Começou a operar em 2017, em uma cerimônia que contou com a presença de Trump, então em seu primeiro mandato.