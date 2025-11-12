Itália investiga denúncias de que turistas pagaram para atirar em civis na guerra da Bósnia

AP Photo/Jerome Delay Durante a guerra da Bósnia, civis arriscavam suas vidas para atravessar o principal bulevar de Sarajevo O Ministério Público de Milão abriu uma investigação sobre alegações de que cidadãos italianos viajaram para a Bósnia-Herzegovina para realizar uma espécie de "safári de atiradores" durante a guerra no início da década de 1990. Segundo a acusação, italianos e outros teriam pagado grandes somas para atirar em civis na cidade sitiada de Sarajevo.

A denúncia em Milão foi apresentada pelo jornalista e romancista Ezio Gavazzeni, que descreve uma "caçada humana" por "pessoas muito ricas" com paixão por armas que "pagavam para poder matar civis indefesos" de posições sérvias nas colinas ao redor de Sarajevo. De acordo com alguns relatos, eram cobradas taxas diferentes para matar homens, mulheres ou crianças. Mais de 11.000 pessoas morreram durante o brutal cerco de quatro anos a Sarajevo. A Iugoslávia foi devastada pela guerra e a cidade foi cercada por forças sérvias e sujeita a bombardeios constantes e tiros de franco-atiradores.

Alegações semelhantes sobre "caçadores de pessoas" vindos do exterior foram feitas diversas vezes ao longo dos anos, mas as provas reunidas por Gavazzeni, que incluem o depoimento de um oficial da inteligência militar bósnia, estão agora sendo examinadas pelo procurador antiterrorismo italiano Alessandro Gobbis. A acusação é de homicídio. CHRISTOPHE SIMON/AFP Mais de 11.000 civis morreram durante os três anos de cerco a Sarajevo O oficial bósnio teria revelado que seus colegas bósnios descobriram sobre os chamados safáris no final de 1993 e, em seguida, repassaram as informações para o serviço de inteligência militar italiano Sismi no início de 1994.

A resposta do Sismi veio alguns meses depois. Eles descobriram que os turistas de "safári" voavam da cidade fronteiriça de Trieste, no norte da Itália, e depois viajavam para as colinas acima de Sarajevo. "Demos um fim nisso e não haverá mais safáris", disseram ao oficial. Em dois ou três meses, as viagens cessaram. Ezio Gavazzeni, que geralmente escreve sobre terrorismo e máfia, leu pela primeira vez sobre as excursões de atiradores de elite a Sarajevo há três décadas, quando o jornal italiano Corriere della Sera noticiou o caso, mas sem provas concretas.