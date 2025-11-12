Como afegã vítima de casamento infantil virou uma das melhores fisiculturistas da Europa

BBC Roya Karimi (ao centro) foi uma noiva infantil; hoje é uma das principais fisiculturistas do mundo Uma mulher de biquíni coberto de cristais brilha sob as luzes do palco. A pele bronzeada e reluzente realça cada linha de seus músculos definidos, resultado de horas de treino intenso na academia.

A maquiagem impecável e o cabelo loiro iluminado de Roya Karimi não destoavam de uma final do Miss Universo. É difícil imaginar que, há apenas 15 anos, ela era uma adolescente casada à força no Afeganistão, mãe ainda menina, antes de fugir em busca de uma nova vida. Hoje, aos 30, ela está entre as principais fisiculturistas da Europa e se prepara para disputar, nesta semana, o Campeonato Mundial de Fisiculturismo. Ela começou a competir profissionalmente há menos de dois anos e sua ascensão foi meteórica. Nada disso parecia possível quando Karimi fugiu do Afeganistão com a mãe e o filho pequeno. Na época, ela buscou refúgio na Noruega, onde reconstruiu a vida, retomou os estudos, formou-se em enfermagem e conheceu o atual marido, também fisiculturista.

O esporte, diz ela, a ajudou a romper barreiras sociais e psicológicas impostas durante anos. "Cada vez que vou à academia, lembro que houve um tempo, no Afeganistão, em que eu nem podia me exercitar livremente", contou Karimi à BBC News Afeganistão. BBC Roya fala à BBC News Afghan de sua casa e academia, na Noruega A trajetória dela é marcada pela resistência a tradições restritivas, pela reconstrução da identidade e pela tentativa de inspirar outras mulheres afegãs que vivem sob forte repressão.

Algumas dessas restrições já existiam quando Karimi ainda morava no Afeganistão — fruto de normas sociais —, mas se agravaram desde 2021, com o retorno do Talebã ao poder. Hoje, mulheres no país são proibidas de frequentar a escola após os 12 anos, exercer a maioria das profissões, viajar sozinhas por longas distâncias e até de falar alto em público. "Eu tive sorte de conseguir sair daquela situação, mas muitas mulheres ainda não têm direitos humanos básicos, como o acesso à educação. É muito triste e devastador", diz Karimi.

Busca por outro futuro Anos antes de o Talebã retomar o poder, Karimi já havia decidido que "não queria aquela vida". A decisão de fugir em 2011, deixando o primeiro marido para trás, foi arriscada para uma mulher em uma sociedade tão conservadora. É um período de que ela não gosta de falar. Na Noruega, Karimi encontrou um ambiente completamente diferente. Precisou se adaptar a uma cultura mais liberal, aprender o idioma e arrumar emprego para sustentar a família.