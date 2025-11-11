O prêmio Nobel que perdeu seus títulos por defender que negros são menos inteligentes que brancos por seus genes

Getty Images A descoberta da dupla hélice de DNA por James Watson é considerada um dos maiores momentos da ciência moderna As pesquisas e descobertas científicas de James Watson (1928-2025) abriram as portas para ajudar a explicar como o DNA se reproduz e transporta as informações genéticas, definindo as bases para os rápidos avanços da biologia molecular. Suas pesquisas valeram a ele o Prêmio Nobel de Medicina de 1962, ao lado de Maurice Wilkins (1916-2004) e Francis Crick (1916-2004), pela descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA.

As ideias do cientista americano, falecido na semana passada, no dia 7 de novembro, com 97 anos de idade, trouxeram reconhecimento mundial, mas também fizeram com que ele caísse em desgraça. Em janeiro de 2019, Watson foi despojado dos seus títulos honoríficos, depois de afirmar, em um documentário transmitido pela televisão, que os genes influenciariam uma suposta diferença nos resultados médios, em testes de inteligência ou de quociente intelectual, entre negros e brancos. Watson havia trabalhado por décadas no laboratório Cold Spring Harbor de Nova York, nos Estados Unidos. Mas, naquele momento, a instituição afirmou que seus comentários eram "infundados e imprudentes". Declarações polêmicas Getty Images James Watson mostra um modelo de DNA no seu laboratório, em 1962 Aquele não foi o primeiro comentário controverso de Watson sobre um suposto vínculo entre etnia e inteligência. Ele já havia afirmado, anos antes, que os africanos seriam menos inteligentes que os europeus.

Em 2007, o cientista trabalhava no laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, quando declarou ao jornal britânico The Times seu "pessimismo em relação ao futuro da África". Ele afirmou que "todas as nossas políticas sociais estão baseadas no fato de que sua inteligência é a mesma dos brancos, quando todas as provas indicam que, na realidade, não é assim." Watson disse esperar que todos fossem iguais, mas "as pessoas que precisaram tratar com trabalhadores negros concluíram que isso não é verdade".

Nascido em Chicago, no Estado americano de Illinois, o acadêmico também declarou que as pessoas não deveriam ser discriminadas pela sua etnia, pois "existem muitas pessoas de cor que são muito talentosas". Suas palavras geraram uma enxurrada de críticas. Watson foi igualmente condenado por políticos e cientistas. O Museu de Ciências de Londres cancelou uma conferência do pesquisador e o laboratório Cold Spring Harbor o suspendeu temporariamente. A diretoria da instituição acabaria decidindo, mais tarde, pela sua destituição como reitor.

Naquele mesmo ano, Watson se desmentiu e pediu desculpas pelas suas palavras, durante o lançamento de um livro na sede da Sociedade Real Britânica. "A todos os que deduziram, do que eu havia dito, que a África, como continente, é geneticamente inferior, a todos eles, peço desculpas", declarou ele. "Não é o que eu quis dizer. Não existe base científica para essa afirmação." O cientista tentou colocar a culpa do ocorrido no jornal britânico que o entrevistou. Ele explicou que sua declaração teria sido publicada de forma que não refletia corretamente suas ideias.