COP30: manifestantes entram em confronto com seguranças da ONU em Belém

BBC Um integrante do serviço de atendimento médico de urgência disse que um segurança foi removido por paramédicos com um ferimento na cabeça

Dezenas de pessoas, entre elas indígenas e integrantes de movimentos sociais, entraram em confronto com forcas de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) no início da noite desta terça-feira (11/11), no pavilhão onde acontece a COP30, em Belém.

