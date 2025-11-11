A descoberta da abelha com chifres 'diabólicos' e batizada de 'Lucifer' por cientista

Dr Kit Prendergast Pequenos chifres semelhantes aos de um diabo inspiraram o nome da nova espécie nativa de abelha, Lucifer. Cientistas australianos descobriram uma nova espécie nativa de abelha com chifres minúsculos — e deram a ela um nome demoníaco. Os pesquisadores encontraram a Megachile lucifer enquanto observavam uma rara flor silvestre que só cresce nas montanhas Bremer, na região de Goldfields, no oeste da Austrália, a 470 quilômetros a leste de Perth.

Os chifres — considerados muito "proeminentes" — aparecem apenas nas fêmeas e podem servir como mecanismo de defesa, para coletar pólen ou néctar, ou ainda para reunir materiais como resina para construir ninhos. A pesquisadora que liderou o estudo contou que se inspirou no nome Lucifer porque estava assistindo à série da Netflix de mesmo nome na época. Ela acrescentou que essa é a primeira nova integrante desse grupo de abelhas em 20 anos. "A fêmea tinha esses incríveis chifrinhos no rosto", afirma Kit Prendergast, da Curtin University. "Enquanto escrevia a descrição da nova espécie, eu estava vendo a série Lucifer, e o nome simplesmente caiu como uma luva. Também sou grande fã do personagem da Netflix, então foi uma decisão fácil."