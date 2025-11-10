'Como encontro de 20 minutos com um predador do Tinder destruiu minha vida por anos'

Nadia encerrou o encontro mais cedo por perceber "sinais de alerta", mas foi assediada e ameaçada por meses.

Falando pela primeira vez sobre o encontro que teve com o notório golpista e estuprador em 2018, Nadia contou que o assédio começou depois que encerrou o encontro mais cedo por perceber "sinais de alerta".

Uma mulher que deu "match" com o predador Christopher Harkins no aplicativo de relacionamentos Tinder diz ter sido alvo de ameaças de morte e abusos que destruíram sua saúde mental por anos. Isso tudo após passar apenas 20 minutos em sua companhia.

BBC Nadia encerrou o encontro mais cedo por perceber "sinais de alerta"

A Polícia da Escócia afirmou que as denúncias anteriores estavam "principalmente relacionadas à questão financeira" e foram tratadas de forma isolada — algo que a corporação diz que "espera que não se repita hoje".

Apesar das acusações de agressões físicas, fraudes, ameaças e abusos, Harkins só passou a ser investigado pela polícia no fim de 2019.

A investigação da BBC revelou que 11 mulheres tentaram denunciar Harkins à Polícia da Escócia já em 2012.

A massoterapeuta esportiva está entre as cerca de seis mulheres que relataram suas experiências angustiantes, e muitas vezes bizarras, com um dos golpistas românticos mais prolíficos da Escócia no novo podcast da BBC Disclosure: Matched with a Predator (Dando Match com um Predador, em tradução livre).

Ela está entre as vítimas que pedem que a Polícia da Escócia peça desculpas às mulheres que tentaram denunciá-lo.

Nadia acredita que ele deveria ter sido detido muito antes.

Harkins passou quase uma década cometendo crimes contra mulheres que conheceu pela internet na Escócia e em Londres, antes de ser preso em 2024.

Para Nadia, o primeiro sinal de alerta surgiu quando chegou para buscá-lo em seu apartamento em Cumbernauld.

Depois de algumas semanas trocando mensagens, decidiram sair para jantar em Glasgow, cidade da Escócia.

Nadia, hoje com 34 anos, e Harkins, 38, deram "match" no Tinder há sete anos.

"Entrei. O lugar estava vazio. Sem móveis. A sala não tinha nada além de uma TV apoiada em algumas caixas."

"Foi aí que a situação começou a ficar bizarra", contou Nadia.

Ele abriu a porta vestindo calça de moletom e camiseta regata, dizendo que estava cansado demais para sair. Sugeriu que ficassem em casa e pedissem comida por aplicativo.

Harkins se ofereceu para preparar uma dose de vodca para Nadia. Quando ela recusou a bebida alcoólica e serviu para si uma Coca-Cola diet, diz que o clima mudou.

"Foi como se ele tivesse uma espécie de surto interno", contou.

"Ele me olhou como quem diz: 'Quem você pensa que é? Por que está se servindo?'"

"Fiquei um pouco nervosa e enchi o copo até a borda. Quando me virei, acabei derramando a Coca-Cola."

"O olhar dele era insano. Ele disse algo como: 'Você é tão desastrada, não respeita minha casa. Você é uma palhaça.'"

"Lembro de pensar: 'Você só pode estar brincando.' Era piso laminado."

"Falei: 'Olha, eu vou embora.' Ele apontou para a porta e começou a xingar."

Nadia contou: "Fiquei apavorada. Achei que ele fosse me seguir. Entrei no carro, tranquei as portas e foi isso."

"Pensei que tudo terminaria ali, mas só piorou. É difícil acreditar que minha vida foi tão afetada por uma interação de apenas 20 minutos com aquele homem."

A rejeição parece ter sido um gatilho para Harkins, que começou a bombardear Nadia com ligações e mensagens assim que ela saiu.

A primeira mensagem dizia: "Como alguém como você tem a audácia de sair de um encontro comigo?"

Com o passar das horas, a situação se agravou. Segundo Nadia, Harkins ameaçou "incendiar" sua casa com gasolina, matá-la e agredir seu pai.

Ele também a insultou repetidamente, atacando sua aparência.

O impacto sobre a autoestima de Nadia foi devastador, algo que ela vinha tentando reconstruir depois de um período difícil em sua vida.

"Recebi mensagens dizendo que eu era uma vaca gorda", contou.

"Que era uma 'catfish' (farsa), que parecia um porco, que usava maquiagem demais. Isso continuou durante toda a noite. Chorei tanto que fiquei com dor de cabeça. Às seis da manhã, ele ainda me mandava ofensas."

"Lembro-me de me olhar no espelho e sentir vergonha de mim mesma."

"Ele sabia que eu tinha emagrecido e que estava indo à academia. Quando achei que estava no meu melhor momento, ele simplesmente destruiu tudo."

BBC Nadia e Harkins se conheceram no Tinder e trocaram mensagens pelo aplicativo

No dia seguinte ao encontro, Nadia denunciou as ameaças e os abusos à Polícia da Escócia. Ela também apresentou uma gravação de uma ligação feita por Harkins.

Nela, é possível ouvi-lo dizendo que iria até a casa do pai de Nadia, arrastá-lo para fora e "dar uma surra" nele.

"Disseram que não podiam fazer nada por mim", contou Nadia. "Falaram que não havia ameaça direta e que, se e quando ele fizesse algo, era para eu ligar de volta."

"Ninguém colheu meu depoimento. Não quiseram me ajudar. Eu gritava, desesperada: 'Não posso passar por isso, vocês não sabem do que ele é capaz, ele está me ameaçando.'"

Nadia afirmou: "Se tivessem feito algo naquela época, muita coisa poderia ter sido evitada para as meninas que vieram depois de mim."

Harkins continuou com o assédio muito tempo depois do encontro. Nadia bloqueou seu número, mas mais de um ano depois ele ainda a importunava, entrando em contato com pessoas conhecidas dela nas redes sociais.

Ela disse: "O estado mental em que ele me deixou… Se eu não tivesse minha filha, eu teria acabado com a minha vida", disse.

BBC Os golpes de Harkins incluíam fingir reservar viagens românticas para mulheres que conhecia em aplicativos de relacionamento

Harkins cumpre atualmente uma pena de 12 anos de prisão, após ser condenado por 19 crimes contra 10 mulheres, incluindo violência física e sexual.

Ele foi inicialmente acusado de comportamento ameaçador e abusivo contra Nadia e de fazer ameaças à família dela.

Como parte de um acordo judicial, a Promotoria aceitou sua declaração de inocência nesse caso, e Harkins se declarou culpado por ter roubado mais de £214 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) de mulheres por meio de golpes de viagem, esquemas falsos de investimento e uso indevido de suas identidades para contrair empréstimos bancários.

O que finalmente levou a Polícia da Escócia a abrir uma investigação foi o apelo de uma das vítimas à imprensa, numa tentativa desesperada de expor Harkins e proteger outras mulheres.

Ela também havia sido ignorada pela polícia depois de ser enganada por ele em um golpe de viagem no valor de £3.247 (aproximadamente R$ 23 mil).

Police Scotland Harkins foi condenado por 19 crimes, incluindo estupro

A história dela foi publicada em outubro de 2019.

A dimensão dos crimes de Harkins logo ficou evidente, e a polícia abriu uma investigação formal.

Nadia e outras mulheres que haviam feito denúncias anteriores foram novamente procuradas e, dessa vez, convidadas a prestar depoimento.

Harkins foi julgado em 2024.

Ao ler o testemunho de uma mulher que havia sido estuprada por Harkins, Nadia teve uma constatação devastadora, o estupro ocorreu dois meses depois do encontro dela com ele.

"Aquela moça poderia ter sido totalmente salva", disse.

"Ele poderia ter sido preso, e ela nunca teria tido contato com ele. Horrível. É só o que posso dizer sobre isso. É repugnante."

BBC Harkins ficou impune por seus crimes durante anos

A investigação da BBC identificou novas suspeitas de fraude cometidas por Harkins, no valor de quase £70 mil (cerca de R$ 480 mil).

E apurou que ele teria feito pelo menos 30 vítimas.

A reportagem enviou uma carta a Harkins na prisão para pedir um comentário sobre as acusações, mas ele não respondeu.

A inspetora-chefe Lyndsay Laird, responsável pela investigação da Polícia da Escócia sobre o caso, afirmou que é difícil explicar por que as denúncias anteriores não foram investigadas.

"Cada uma foi registrada em momentos diferentes, então não chegaram juntas, foram apresentadas em diferentes divisões da Polícia da Escócia", disse.

"Na época, não havia relatos de abuso físico ou sexual feito à polícia. As denúncias estavam principalmente relacionadas a questões financeiras e, quando tratadas isoladamente, acabaram sendo consideradas investigações cíveis."

"Acho que podemos afirmar com segurança que o policiamento evoluiu muito desde que esses primeiros relatos foram recebidos."

Resultado judicial favorável

Várias mulheres contaram à BBC que denunciaram agressões físicas e condutas sexuais inadequadas anos antes de a polícia abrir a investigação.

Questionada se a Polícia da Escócia pediria desculpas às vítimas que tentaram denunciar Harkins, a inspetora-chefe Lyndsay Laird respondeu: "Acho que essa é uma pergunta muito difícil de responder. Acho que agora há um resultado judicial bem-sucedido, baseado na investigação que foi conduzida."

Laird concluiu: "Com todas as medidas que implementamos desde então, espero que essa experiência não se repita hoje".

Em resposta a esses comentários, Nadia disse: "Eu sei que eles realmente se esforçaram quando decidiram fazer algo a respeito, mas deveriam ter feito algo antes."

"Ele fazia isso há anos. Poderia ter sido evitado. Eles deveriam pedir desculpas. Poderiam tê-lo parado."

Harkins foi preso no ano passado, quase cinco anos depois de sua primeira detenção. Foi condenado com base nos depoimentos de dez mulheres.

Nadia recebeu uma ligação informando o resultado do julgamento. "Aquelas mulheres conseguiram muito mais do que se imagina", disse.

"Agora, todas as pessoas que poderiam cruzar o caminho dele no futuro não vão mais precisar. O que elas fizeram foi incrível, foi enorme."

Mãe de duas filhas, Nadia conseguiu reconstruir a vida e a autoconfiança, mas a experiência deixou marcas.

"Hoje estou muito bem", afirmou. "Sou uma pessoa totalmente diferente, muito mais confiante. Não tenho medo de falar o que penso e nunca mais vou ignorar um sinal de alerta."

No Brasil, mulheres vítimas de abuso ou importunação podem acionar a Central de Atendimento à Mulher, no telefone 180, disponível 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados. Em caso de emergência, é possível pedir ajuda à Polícia Militar (190), à Polícia Civil (197) ou ao Disque Denúncia (181).