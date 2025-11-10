As críticas de Trump à construção de estrada para cúpula do clima no Brasil: 'grande escândalo'

Getty Images Presidente americano criticou construção de estrada em Belém, no Pará O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (09/11) que o Brasil destruiu florestas para construir uma rodovia para que os "ambientalistas viajem" à COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que começa nesta segunda-feira (10/11) em Belém, no Pará. Ele se referia a uma obra para uma nova rodovia, de quatro faixas, que corta dezenas de milhares de hectares da Floresta Amazônica.

O governo do Estado do Pará propôs construir a rodovia, chamada de Avenida Liberdade, ainda em 2012, mas o projeto vinha sendo engavetado até então, por preocupações ambientais. "Eles destruíram a floresta tropical do Brasil para construir uma rodovia de quatro pistas para os ambientalistas viajarem. Isso se tornou um grande escândalo", escreveu o presidente americano, além de compartilhar um vídeo do canal americano Fox News que critica a obra. O governo estadual promove a rodovia como "sustentável", mas moradores e ambientalistas criticaram o impacto ambiental. A BBC publicou reportagem sobre o tema em março deste ano. À época da reportagem, a Secretaria Extraordinária para a COP30, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, disse que a construção da Avenida Liberdade não é de responsabilidade do governo federal nem faz parte das 33 obras de infraestrutura previstas para a realização do evento.

BBC Governador do Pará convida Trump para cúpula 'com um tacacá' O governador do Pará, Helder Barbalho, rebateu o post de Trump e disse que "em vez de falar de estradas, o presidente norte-americano deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas", em publicação no X. "Poderia celebrar a redução histórica no desmatamento da Amazônia - com destaque para o estado do Pará, que obteve o seu melhor resultado", disse o governador. Barbalho disse ainda que o presidente americano deveria "seguir o exemplo do governo do Brasil e investir mais de US$ 1 bilhão para salvar florestas no mundo."

E terminou a crítica convidando Trump para um tacacá, prato típico da culinária amazônica. "Ainda dá tempo de passar na COP30, presidente Trump. Esperamos você com um tacacá. É melhor agir do que postar." Reprodução O governador Helder Barbalho critica fala de presidente americano em post no X Trump não viajou para Belém para participar da conferência. O governo do presidente americano, inclusive, afirmou que não enviaria nenhum funcionário de alto escalão para o evento.