Narcossubmarinos e narcolanchas: como embarcações são usadas para tráfico de drogas para a Europa

Marinha de Portugal A Marinha portuguesa interceptou nesta semana um narcossubmarino que transportava mais de 1,7 tonelada de cocaína da América do Sul para a Europa Na última segunda-feira (3/11), a polícia portuguesa revelou ter apreendido, no meio do Oceano Atlântico, um narcossubmarino que transportava mais de 1,7 tonelada de cocaína. A embarcação semissubmergível havia saído da Venezuela, com destino à Península Ibérica, carregando a droga que seria distribuída por diversos países do continente europeu. Interceptações de embarcações usadas por organizações criminosas para tráfico para a Europa não são incomuns, especialmente ao redor das costas de Portugal e Espanha.

Nos últimos anos, as polícias e Marinhas de ambos os países perseguiram e confiscaram diversas lanchas suspeitas ou com carregamentos de drogas. Algumas operações também capturaram semissubmergíveis semelhantes ao apreendido pelas autoridades portuguesas nesta semana. Em muitas das vezes, as investigações apontaram que as embarcações estavam sendo utilizadas para o transporte de cocaína. O consumo e a produção da droga têm crescido em todo o mundo, com a Europa sendo apontada como um dos mercados mais lucrativos. Segundo reportagem da BBC News Brasil, ao mesmo tempo em que mais europeus consomem cocaína, a droga comercializada no continente fica cada vez mais pura e potente. Dados do Relatório Mundial sobre Drogas da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2025 mostram que o mercado ilegal de cocaína atingiu seu recorde nos últimos anos. A alta é motivada por um aumento na oferta diante da alta produtividade na América Latina, mas também de um crescimento na procura pela droga em todo o planeta.

As lanchas supervelozes As lanchas rápidas de alta potência utilizadas pelas organizações criminosas para o transporte de drogas foram apelidadas de narcolanchas. Muitas delas são, na verdade, barcos semi-rígidos ou infláveis, de mais de 10 metros de comprimento, segundo descrições das autoridades portuguesas e espanholas. Algumas podem carregar até três toneladas de drogas. Segundo investigações policiais e relatos da imprensa europeia, elas são geralmente usadas para transportar as mercadorias ilegais de embarcações-mãe maiores que chegam da América do Sul até os portos europeus.

Quando o destino das drogas é a Espanha, as lanchas costumam ser abastecidas em águas próximas às Ilhas Canárias, de acordo com reportagem do jornal El País. Os criminosos se valem de comunicações criptografadas para evitar que as embarcações sejam detectadas durante o transporte e a transferência da carga. Também há relatos de rotas que envolvem pontos de carregamento em Marrocos e na África Ocidental. Marinha de Portugal Foto de embarcação interceptada pela Marinha de Portugal substâncias ilegais Mas uma das principais características das narcolanchas é a sua velocidade: há registros de algumas das embarcações chegando a 70 ou 80 nós, cerca de 130 a 148 km/h.

Muitas dessas embarcações são ainda classificadas como "Go-Fast" (no português, "Barcos Rápidos"). Versões antigas desse mesmo modelo de barco foram utilizados durante o período de Lei Seca nos Estados Unidos, na década de 1930, para contrabandear bebidas alcoólicas e cigarros para o país. A velocidade é necessária especialmente em casos de perseguição, que também se tornaram comuns nas costas espanhola e portuguesa. Em fevereiro de 2024, dois guardas-civis foram mortos durante uma dessas operações no porto de Barbate, em Cádis, sudoeste da Espanha. O barco em que León David Pérez e Miguel Ángel estavam foi atingido por uma das narcolanchas durante uma perseguição.