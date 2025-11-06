O homem que atropelou suspeito de esfaquear pessoas em trem no Reino Unido

Steve Hubbard/BBC Dave Scott diz que usou o carro para atingir o suposto agressor antes da polícia fazer a prisão Um homem contou que usou o carro para atingir um homem suspeito de esfaquear 10 pessoas em um trem. Dave Scott, 57, estava esperando para pegar sua filha na estação de trem de Huntingdon, em Cambridgeshire, no sábado à noite (01/11) quando um homem segurando uma faca tentou entrar em seu carro.

"Era um caso de lutar ou fugir, e eu só fugi o mais rápido que pude, também trazendo-o junto [comigo]", relatou ele. Logo após a intervenção de Scott, policiais prenderam Anthony Williams, de 32 anos, sob acusação de tentativa de assassinato de dez pessoas a bordo de um trem. As vítimas estavam no trem das 18h25 (horário local) da London North Eastern Railway (LNER) — que opera a linha principal da costa leste do Reino Unido —, que seguia de Doncaster para a estação King's Cross, em Londres, quando o ataque ocorreu, pouco depois de o trem deixar Peterborough. O trem foi desviado para Huntingdon, em uma parada não programada, onde Scott esperava no estacionamento.

Ele contou ter visto pessoas correndo pela plataforma, o que a princípio pensou ser "apenas um grupo de adolescentes brincando". Em seguida, viu mais pessoas fugindo da estação e então percebeu "um homem grande". PA Media O carro de Dave Scott estava dentro do isolamento policial e permaneceu na estação de Huntingdon na terça-feira "Ele estava sob a luz, o que o deixava sombreado, e vinha direto na minha direção. Nesse momento, percebi que ele tinha uma faca na mão", disse Scott. "O homem veio direto para o meu carro, tentou abrir a porta, não conseguiu entrar e começou a golpear o teto do veículo."

Scott acelerou e girou seu carro, "pensando que, se pudesse, talvez o atingisse de novo, caso ainda estivesse de pé, mas naquele momento a polícia apareceu de todos os lados". Ele afirmou que estava a poucos metros do local da prisão e deixou o carro com os faróis acesos para iluminar a área e ajudar os policiais. Depois da prisão, Scott, morador de St. Ives, uma cidade próxima dali, disse que "a adrenalina ainda corria", e que foi "um enorme alívio" descobrir, ao ligar para a filha Helena, que ela não estava naquele trem.