Em Belém, presidentes criticam ausência de Trump e Lula adota tom moderado

AFP via Getty Images O presidente do Chile, Gabriel Boric (à esquerda), e Gustavo Petro, da Colômbia, fizeram críticas a Trump em seus discursos O primeiro dia de discursos da Cúpula do Clima em Belém, nesta quinta-feira (6/11), foi marcado por discursos carregados de críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não deverá participar do evento e nem da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que começa na capital paraense na segunda-feira (10/11). Parte dessas críticas foi explícita, como nos discursos dos presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Colômbia, Gustavo Petro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adotou um tom mais moderado, mas criticou o que classificou como "forças extremistas" que estariam atuando contra o combate às mudanças climáticas. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor individual de gases do efeito estufa. Apesar disso, Donald Trump anunciou, em janeiro deste ano, que os Estados Unidos deixariam de fazer parte do Acordo de Paris, firmado em 2015 e que é considerado a espinha dorsal do regime de combate às mudanças climáticas em escala global. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris tem sido vista como um elemento que enfraquece a capacidade do planeta de implementar medidas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.

Além disso, a saída desobriga o país a aportar recursos em projetos para mitigação e adaptação às mudanças climáticas em países em desenvolvimento. O governo americano também anunciou que Trump não participaria da COP30. AFP via Getty Images Donald Trump anunciou no início do ano a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, firmado em uma das COPs 'Fetiche' O primeiro a mencionar diretamente o presidente Donald Trump na sessão de abertura da Cúpula do Clima, evento que antecede a fase negocial da COP30, foi Boric.

"São tempos em que surgem vozes que decidem ignorar ou negar a evidência científcia sobre a crise climática. O presidente dos Estados Unidos disse, na última Assembleia Geral da ONU, que a crise climática não existe. E isso é mentira. E devemo ser capazes de revindicar o valor da ciência", afirmou o chileno. Boric fez menção ao discurso de Trump em setembro, durante sua passagem pela Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Na ocasião, Trump classificou como uma farsa a chamada "pegada de carbono", termo usado para designar as emissões de gases do efeito estufa.