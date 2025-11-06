A mais forte crítica do papa Leão 14 a Trump

Getty Images O Papa Leão foi eleito no início deste ano. Ele é natural de Chicago e é o primeiro papa americano da história O papa Leão 14 fez um apelo por uma "reflexão profunda" sobre a forma como os migrantes são tratados nos Estados Unidos, onde afirmou que muitas pessoas foram profundamente afetadas pela controversa política de deportações em massa. Em uma de suas críticas mais contundentes até agora ao governo do presidente Donald Trump, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos também alertou que o bombardeio norte-americano a navios venezuelanos suspeitos de transportar drogas pode aumentar as tensões na região.

Aparecendo diante de uma série de câmeras de TV do lado de fora de sua residência papal em Castel Gandolfo, e se oferecendo para responder "uma ou duas perguntas", o papa Leão 14 disse que há pessoas que viveram nos EUA "por anos e anos, sem nunca causar problemas, e que foram profundamente afetadas" pela política rígida de Trump em relação à imigração. Falando em inglês e se dirigindo diretamente ao público norte-americano, ele reiterou a crença católica de que todo cristão será, em última instância, julgado por como acolheu "o estrangeiro". "Fiquei impressionado com a clareza de sua referência, porque ele obviamente está falando sobre as batidas do ICE", disse o historiador católico Austen Ivereigh à BBC, referindo-se ao órgão de controle migratório dos EUA. "É uma declaração muito forte." Inicialmente, após sua eleição em maio, os comentários de Leão sobre geopolítica foram cautelosos. Mas, no mês passado, ele usou a palavra "desumano" ao se referir à repressão liderada por Trump, abalando católicos conservadores em seu próprio país que haviam abraçado o "papa americano".

Eles viam o papa Leão como um aliado após uma relação conturbada com seu antecessor, Francisco, que certa vez descreveu Trump como "não cristão" por construir um muro na fronteira com o México. "Agora eles estão percebendo que Leão não vai mudar o ensinamento da Igreja por causa deles", disse Ivereigh. "Eles estão entendendo que ele é muito diferente de Francisco em seu estilo, mas o ensinamento e as prioridades são os mesmos. Ele é, de fato, uma continuação." Getty Images O papa Leão se reuniu no início deste ano com membros católicos do governo Trump, entre eles o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio Nascido em Chicago, o papa Leão — ou Robert Prevost, seu nome de batismo — passou grande parte de sua vida profissional como missionário no Peru, uma experiência que também moldou sua forma de ver o mundo.

"Acho que essa é uma questão que o toca pessoalmente", disse a professora Anna Rowlands, da Universidade de Durham. "Ele viveu em países afetados por essas políticas e foi acolhido ele próprio como migrante. Ele foi, de certa forma, um bispo migrante." Em seu primeiro grande documento, publicado no mês passado, o papa Leão revelou que as questões da pobreza e da migração continuariam no centro de seu pontificado. Ele reforçou essa mensagem recentemente, em uma reunião no Vaticano com bispos norte-americanos. "Leão oferece uma resposta totalmente ortodoxa à migração", destacou a professora Rowlands, "seguindo exatamente a linha da tradição da Igreja".

Segundo ela, trata-se de uma tradição que remonta a mais de cem anos e que inclui a defesa do direito das famílias de permanecerem unidas e a proteção de suas necessidades espirituais. O papa enfatizou esse último ponto pessoalmente quando jornalistas perguntaram sobre um centro de detenção perto de Chicago, onde, segundo relatos, os detidos estariam sendo impedidos de receber a comunhão. Muitas das pessoas atingidas pelas batidas do ICE são católicas, vindas das Américas. "Certamente convidaria as autoridades a permitir que os agentes pastorais atendam às necessidades dessas pessoas", afirmou.