A foto do príncipe William aos pés do Cristo Redentor que imita cena histórica de sua mãe, Diana

PA Media Príncipe William está visitando o Brasil para apresentar o prêmio anual de sua instituição de caridade O Príncipe de Gales seguiu os passos da mãe com uma visita ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. William ficou de pé no mesmo local onde Diana, princesa de Gales, foi fotografada 34 anos atrás.

Ele está no terceiro dia de sua viagem de cinco dias ao Brasil, onde irá apresentar o Earthshot Prize, prêmio anual da instituição de caridade que ele criou. O evento repleto de celebridades acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (5/11). Kylie Minogue e Shawn Mendes vão se apresentar enquanto cinco projetos receberão £ 1 milhão (cerca de R$ 7 milhões, na cotação atual) cada. O príncipe William também fará um discurso na COP30, encontro anual da ONU sobre mudanças do clima, que acontece em Belém, no Pará.

Associated Press Princesa Diana fotografada no Cristo Redentor em 1991 Em um dia perfeito, o futuro rei ficou sozinho em um momento de reflexão enquanto contemplava o Rio de Janeiro do alto do Corcovado, onde fica o Cristo Redentor. A icônica e imponente estátua é uma das maiores esculturas Art Déco do mundo, com 30 metros de altura e 28 metros de largura, considerando os braços estendidos. O Cristo Redentor se tornou um símbolo de esperança e resiliência, e acredita-se que ele proteja a população do Rio.

A princesa Diana posou no mesmo local em abril de 1991, durante sua viagem de seis dias ao Brasil com o atual rei Charles 3°. Durante os passeios do príncipe William pelo Rio, dezenas de pessoas falaram com ele sobre sua falecida mãe, que morreu em agosto de 1997. "O príncipe adorou conhecer tantas pessoas de diferentes partes do Rio nos últimos dias", disse um porta-voz do príncipe.