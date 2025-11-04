O 'herói' do trem onde 11 pessoas foram esfaqueadas no Reino Unido: 'Pessoas não estariam vivas se não fosse por ele'

Dois funcionários de trem e um grupo de passageiros estão sendo aclamados no Reino Unido por atos de heroísmo que salvaram vidas durante um ataque a faca que deixou 11 pessoas feridas em um trem. "Ele saiu para trabalhar no sábado de manhã e voltou como herói", afirmou a ministra dos Transportes, Heidi Alexander, ao programa BBC Breakfast, sobre um dos ferroviários. Ele está internado em estado crítico, porém estável.

A polícia interceptou o trem que partiu de Doncaster em direção à estação King's Cross (Londres) em uma parada não programada em Huntingdon, em Cambridgeshire, pouco antes das 20h no sábado (01/11). Anthony Williams, de 32 anos, foi preso no local sob suspeita de ter cometido os crimes. Nesta segunda (03/11), ele foi acusado formalmente de dez tentativas de assassinato. Não há informações oficiais sobre o motivo do ataque. Ferroviários salvaram vidas Alexander elogiou a "incrível coragem" do maquinista e ex-suboficial da Marinha Real, identificado como Andrew Johnson, e de outro funcionário que continua internado (ele ainda não foi identificado oficialmente). "Ele se colocou em perigo, e há pessoas vivas hoje que não estariam se não fosse suas ações", disse.

Johnson entrou em contato com a central de controle a partir da cabine para desviar o trem da via rápida para a via lenta quando o alarme foi acionado. Isso permitiu que o trem parasse em uma plataforma em Huntingdon, o que facilitou o acesso das equipes de emergência. 'Você quer morrer?' Stephen Crean/BBC Stephen Crean tentou impedir o agressor de entrar no vagão-restaurante, onde as pessoas estavam escondidas O passageiro Stephen Crean, torcedor do time Nottingham Forest, também tem sido considerado um herói por ter confrontado o homem responsável pelos ataques. Crean foi esfaqueado na cabeça e na mão.

Ele viu outros passageiros correndo para o vagão-restaurante e quis garantir que eles poderiam ficar protegidos ali. Foi quando o homem que cometia os ataques gritou para ele: "Você quer morrer?". "Eu o confrontei porque eu queria garantir que a porta estava fechada. Mas ele puxou aquela faca enorme. Ele veio para cima de mim, me atingiu nos braços e na mão", contou à BBC. Crean disse que é bom ser chamado de herói, mas para ele havia outros heróis por ali. "Como os policiais e o cara que me tirou do trem, as equipes da ambulância e do hospital. Eles provavelmente são os verdadeiros heróis. Além do funcionário do trem, que ficou bastante ferido." Garrafa de uísque Testemunhas relataram ter visto passageiros tentando proteger uns aos outros, enquanto outros estancavam o sangue dos ferimentos à espera de socorro.

Olly Foster, passageiro do trem, contou à BBC que, inicialmente, ouviu pessoas gritando "corram, corram, tem um cara literalmente esfaqueando todo mundo" e achou que poderia ser alguma pegadinha de Halloween. Ele disse que, em minutos, pessoas começaram a se empurrar no vagão, e percebeu que a mão dele estava "coberta de sangue" e tinha "sangue na cadeira inteira" em que ele se apoiou. Um idoso "bloqueou" o homem responsável pelo ataque de esfaquear uma menina nova, deixando-o com ferimentos em sua cabeça e nuca, disse Foster.