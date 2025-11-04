Lula diz que governo quer investigar operação no Rio: 'Houve matança'

Reuters Complexo da Penha foi um dos territórios onde a polícia do RJ realizou megaoperação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (4/11) que o governo federal quer fazer uma investigação paralela sobre a operação policial realizada na última semana nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A operação, que tinha como objetivo conter a expansão do Comando Vermelho, é considerada a mais letal já realizada no Brasil. Segundo dados oficiais, 121 pessoas morreram, entre elas quatro policiais.

Movimentos de direitos humanos classificam a ação como uma chacina e questionam sua eficácia como política de segurança. O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas. Em entrevista concedida em Belém, no Pará, onde será realizada a COP30, Lula declarou que "houve uma matança". "A decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve uma matança. Eu acho que é importante a gente ver em que condições ela se deu", afirmou. "Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo de investigação da morte, e como é que foi feito."

Na última semana, o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU) pediram explicações do governador do Rio de Janeiro sobre a operação policial, considerando, entre outros pontos, sua alta letalidade. Um grupo de especialistas da ONU também cobrou uma investigação independente e imediata, dizendo que a ação da polícia pode constituir "homicídios ilegais". EPA/SHUTTERSTOCK Cerca de 2.500 policiais participaram da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho No domingo (2/11), a Polícia divulgou uma lista com os nomes dos mortos durante a operação e afirmou que "mais de 95% dos identificados tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho e 54% eram de fora do Estado".

Segundo o governo, 59 das pessoas mortas tinham mandados de prisão pendentes, pelo menos 97 apresentavam históricos criminais relevantes. 17 dos mortos identificados não apresentavam histórico criminal, mas, segundo a polícia, "12 apresentaram indícios de participação no tráfico em suas redes sociais". Maioria da população apoia operação no Rio A operação envolveu 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão.

113 pessoas foram presas, mas os nomes não foram divulgados pela polícia. Parte da cúpula do Comando Vermelho, contudo, não foi atingida: Edgard Alves de Andrade, o Doca, apontado como maior líder da facção em liberdade, segue sendo procurado. Assim como Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, Juan Pedro Ramos, o BMW, e Carlos da Costa Neves, o Gardenal. Na quarta-feira (29/10), um dia após a ação, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que a operação "foi um sucesso" e um "duro golpe na criminalidade".