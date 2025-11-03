Trump diz que dias de Maduro como presidente da Venezuela estão contados

Reuters O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou a possibilidade de uma guerra dos EUA com a Venezuela, mas sugeriu que os dias de Nicolás Maduro como presidente do país estavam contados. Questionado se os EUA iriam entrar em guerra contra a Venezuela, o presidente americano disse ao programa 60 Minutes, da CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos: "Duvido. Não acho que vá acontecer. Mas eles têm nos tratado muito mal."

Pelo menos 64 pessoas foram mortas por ataques dos EUA no Caribe e no Pacífico Leste desde o início de setembro, segundo a CBS News. Falando de sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, Trump disse: "Cada barco que você vê sendo abatido mata 25 mil pessoas por causa das drogas e destrói famílias em todo o nosso país." Questionado sobre se os EUA estavam planejando algum ataque em terra, Trump se recusou a descartar essa possibilidade, dizendo: "Eu não diria que faria isso... Não vou dizer o que vou fazer com a Venezuela, se vou fazer ou não."

Os B-52, aviões bombardeiros de longo alcance, realizaram "demonstrações de ataque aéreo" na costa da Venezuela. Trump autorizou o envio da CIA para a Venezuela e o maior porta-aviões do mundo está sendo enviado para a região. Maduro já acusou Washington de "fabricar uma nova guerra", enquanto o presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmou que os ataques a barcos estão sendo usados ​​pelos EUA para "dominar" a América Latina. Trump, por sua vez, afirmou que seu governo "não permitirá" a entrada de pessoas "de todo o mundo" nos Estados Unidos.

"Eles vêm do Congo, vêm de todo o mundo, estão vindo, não apenas da América do Sul. Mas a Venezuela, em particular, tem sido ruim. Eles têm gangues", disse ele, citando especificamente o Tren de Aragua, classificado por ele como "a gangue mais violenta do mundo". BBC Trump também foi questionado sobre testes nucleares, depois de ter instado os líderes militares dos EUA a retomarem os testes de armas nucleares para acompanhar outros países, como a Rússia e a China. Questionado por Norah O'Donnell, da CBS, se planejava que os EUA detonassem uma arma nuclear pela primeira vez em mais de 30 anos, Trump disse: "Estou dizendo que vamos testar armas nucleares como outros países fazem, sim."