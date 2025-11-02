A perigosa e barata pílula para emagrecimento que se populariza entre jovens na Russia

Maria Maria, de 22 anos, sofreu efeitos colaterais graves após experimentar um medicamento para emagrecer não licenciado promovido no TikTok. Molecule, um comprimido que promete perda de peso rápida, viralizou no TikTok russo no início deste ano. Os feeds dos jovens começaram a se encher de legendas como "Tome Molecule e esqueça que a comida existe" e "Você quer sentar no fundo da sala com roupas largas?".

Os vídeos mostravam geladeiras cheias de caixas azuis com hologramas e rótulos "Molecule Plus". As encomendas começaram a acumular-se, à medida que os adolescentes partilhavam as suas "jornadas de perda de peso" nas redes sociais. Mas havia um porém. Maria, 22 anos, comprou a pílula em uma loja online popular. Ela tomava duas pílulas por dia e, após duas semanas, diz que sua boca ficou seca e ela perdeu completamente o apetite.

"Eu não tinha absolutamente nenhuma vontade de comer, muito menos beber. Estava nervosa. Estava constantemente mordendo os lábios e mastigando as bochechas." Maria desenvolveu ansiedade grave e começou a ter pensamentos negativos. "Esses comprimidos estavam causando um efeito profundo na minha psique", diz ela. Maria, que mora em São Petersburgo, diz que não estava preparada para efeitos colaterais tão graves.

Outros usuários do TikTok mencionaram pupilas dilatadas, tremores e insônia. E pelo menos três crianças em idade escolar foram levadas ao hospital. TikTok Vídeos compartilhados no TikTok mostram geladeiras cheias de refrigerantes e caixas azuis de Molecule. Em abril, uma estudante em Chita, na Sibéria, precisou de cuidados hospitalares após uma overdose de Molecule. De acordo com relatos locais, ela estava tentando perder peso rapidamente, a tempo para o verão. A mãe de outra estudante disse à mídia local que sua filha foi internada na unidade de terapia intensiva após tomar vários comprimidos de uma só vez.

E, em maio, um menino de 13 anos de São Petersburgo precisou de cuidados hospitalares após sofrer alucinações e ataques de pânico. Ele teria pedido a um amigo para comprar o comprimido porque estava sendo provocado na escola por causa do seu peso. Substância proibida no Reino Unido, na UE e nos EUA A embalagem dos comprimidos Molecule frequentemente lista "ingredientes naturais", como raiz de dente-de-leão e extrato de sementes de erva-doce. Mas, no início deste ano, jornalistas do jornal russo Izvestiya enviaram comprimidos que haviam comprado online para análise e descobriram que eles continham uma substância chamada sibutramina.