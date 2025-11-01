Tumba do faraó Tutancâmon é exibida por inteiro pela primeira vez em novo museu egípcio

Getty Images O novo museu exibirá todos os artefatos descobertos por Howard Carter e sua equipe na tumba de Tutancâmon. Perto de uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo — a Grande Pirâmide de Quéops, em Gizé —, o Egito está inaugurando oficialmente o que pretende ser um destaque cultural da era moderna. O Grande Museu Egípcio (GEM), descrito como o maior museu arqueológico do mundo, possui cerca de 100.000 artefatos que abrangem cerca de sete milênios da história do país, desde os tempos pré-dinásticos até as eras grega e romana.

Egiptólogos argumentam que sua criação reforça sua exigência pela devolução de importantes antiguidades egípcias mantidas em outros países – incluindo a famosa Pedra de Roseta, exposta no Museu Britânico. Uma das principais atrações do GEM será todo o conteúdo do túmulo intacto do jovem rei Tutancâmon, exibido pela primeira vez desde que foi encontrado pelo egiptólogo britânico Howard Carter. Entre os itens estão a espetacular máscara de ouro, o trono e as carruagens de Tutancâmon. Reuters O museu está repleto de cerca de 100.000 artefatos, incluindo uma estátua do rei Ramsés II. "Tive que pensar em como poderíamos mostrá-lo de uma maneira diferente, pois, desde a descoberta da tumba em 1922, cerca de 1.800 peças de um total de mais de 5.500 que estavam dentro da tumba estavam em exibição", diz Tarek Tawfik, presidente da Associação Internacional de Egiptólogos e ex-diretor do GEM. Tive a ideia de exibir o túmulo completo, o que significa que nada fica guardado, nada fica em outros museus, e você pode ter a experiência completa, da mesma forma que Howard Carter teve há mais de cem anos.

Com um custo de cerca de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,4 bilhões), espera-se que o vasto complexo museológico atraia até 8 milhões de visitantes por ano, dando um grande impulso ao turismo egípcio, que tem sido afetado pelas crises regionais. "Esperamos que o Grande Museu Egípcio dê início a uma nova era de ouro para a egiptologia e o turismo cultural", afirma Ahmed Seddik, guia e aspirante a egiptólogo nas pirâmides do planalto de Gizé. Além da exposição sobre Tutancâmon e uma nova exposição do espetacular barco funerário de Khufu, com 4.500 anos — uma das embarcações mais antigas e melhor preservadas da antiguidade —, a maioria das galerias do local está aberta ao público desde o ano passado.

"Tenho organizado muitas visitas ao museu, apesar de estar parcialmente aberto", continua Ahmed. "Agora, ele estará no auge de sua glória. Quando a coleção de Tutancâmon for inaugurada, você pode imaginar que o mundo inteiro voltará, porque este é um faraó icônico, o rei mais famoso de toda a antiguidade." "É imperdível", diz o turista espanhol Raúl, que aguarda a abertura total ao público em 4 de novembro. "Estamos apenas esperando para ir ver todos os artefatos egípcios", diz Sam, de Londres, que está em uma excursão pelo Egito. "É uma oportunidade única na vida."

Getty Images A maior parte do museu, incluindo a Grande Escadaria, está aberta ao público desde o ano passado Outra turista britânica diz que já viu as exposições de Tutancâmon no Museu Egípcio neoclássico, na Praça Tahrir. "O antigo museu era bastante caótico e um pouco confuso", comenta. "Espero que o Grande Museu seja muito mais fácil de visitar." O novo museu é colossal, com 500.000 metros quadrados – aproximadamente o tamanho de 70 campos de futebol. O exterior é coberto por hieróglifos e alabastro translúcido cortado em triângulos, com uma entrada em forma de pirâmide.