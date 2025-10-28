Por que furacão Melissa é uma tempestade com poder tão grande de destruição?

NOAA/Reuters Imagem de satélite mostra furacão Melissa se movendo em direção à Jamaica em 27 de outubro de 2025 A Jamaica se prepara atualmente para a chegada do furacão Melissa, que pode se tornar o mais violento a atingir o país caribenho até hoje, segundo meteorologistas. O fenômeno apresenta ventos de mais de 280 km/h e já provocou três mortes no país. Outras quatro pessoas morreram no Haiti e na República Dominicana.

O olho do Melissa se encontra atualmente ao sul da Jamaica e a expectativa dos meteorologistas é de que o furacão chegue à ilha até o final desta terça-feira (28/10). O Melissa, porém, tem se movido lentamente, o que significa que as chuvas e ventos fortes começaram já há alguns dias e podem se estender por ainda mais tempo. Muitos jamaicanos já foram evacuados. Na segunda-feira (27/10), o Centro Nacional de Furacões dos EUA classificou o fenômeno na categoria 5, o nível máximo na escala de Saffir-Simpson. "É uma situação assustadora para a Jamaica", disse o Ministro da Água, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do país, Matthew Samuda, à BBC.

Samuda afirma que 70% da população vive a menos de 5 km do mar. A tempestade afetará diversas áreas baixas, como Kingston, Old Harbour Bay, Rocky Point e St Elizabeth. Em meio à preparação para o furacão, ele afirma que tem sido difícil convencer as pessoas a procurar abrigos, pois muitos sentem que devem "proteger suas propriedades em vez de preservar suas vidas primeiro". "Esperamos ter feito o suficiente em termos de preparação", diz.

Por que o Melissa pode ser tão destruidor? Melissa é um furacão particularmente poderoso, grande e de movimento lento. Há vários motivos para isso: Águas mais quentes Furacões precisam de águas quentes para se alimentar, e o aumento do calor na superfície do mar tem injetado energia extra no sistema de tempestades. As águas no Caribe Ocidental estão atualmente próximas de 30°C, cerca de dois a três graus Celsius acima da média para a época do ano.

Poucas mudanças na velocidade e direção Outro fator tem relação com o cisalhamento ou tesoura de vento — como são chamadas as mudanças de velocidade ou direção das correntes. Os ventos na atmosfera ao redor do furacão Melissa não estão sofrendo muitas mudanças, e essa falta de cisalhamento desempenhou um papel importante em permitir o amplo crescimento do furacão.