O aplicativo indiano que quer desafiar a supremacia do WhastApp

Getty Images A Índia é o maior mercado do WhatsApp e faz parte do cotidiano da população do país Nas últimas semanas, o Arattai, aplicativo desenvolvido pela empresa de tecnologia indiana Zoho, tornou-se uma sensação viral no país. A companhia afirma ter registrado sete milhões de downloads em "sete dias da última semana", sem especificar as datas. De acordo com a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower, os downloads do aplicativo não chegaram a 10 mil em agosto.

Arattai, que significa bate-papo no idioma tâmil, teve um lançamento discreto em 2021. O repentino aumento em sua popularidade está sendo associado ao incentivo do governo federal à autossuficiência, em um momento em que a Índia lida com os impactos das altas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos em seus produtos. "Produzir na Índia e gastar na Índia", uma mensagem que tem sido repetida nas últimas semans pelo primeiro-ministro, Narendra Modi, e seus ministros. O ministro da Educação do país, Dharmendra Pradhan, reforçou esse discurso há cerca de duas semanas, ao publicar no X sobre o Arattai, pedindo para que as pessoas usem "aplicativos feitos na Índia [para se manterem] conectadas".

Desde então, vários outros ministros e líderes empresariais também publicaram sobre o Arattai. A Zoho afirma que o incentivo do governo "com certeza contribuiu para o aumento repentino nos downloads do Arattai". "Em apenas três dias, nós vimos um aumento nas inscrições de 3 mil para 350 mil. Em termos de usuários ativos, vimos um salto de 100 vezes, e esse número continua a aumentar", disse o CEO da Zoho, Mani Vembu, à BBC, acrescentando que isso também mostra que os usuários estão "entusiasmados com um produto nacional capaz de atender às suas necessidades e preferências únicas".

A companhia não divulgou detalhes sobre o número exato de usuários ativos, mas especialistas dizem que ainda está longe dos 500 milhões de usuários mensais ativos, que o WhatsApp, da Meta, possui na Índia. A Índia é o maior mercado do WhatsApp e o aplicativo se tornou parte do cotidiano do país, usado para tudo, desde enviando mensagens de bom dia até gestão de negócios. BBC A empresa de inteligência de mercado Sensor Tower afirma que mais de 95% dos usuários ativos mensais do Arattai em setembro estavam baseados na Índia O Arattai possui recursos semelhantes ao WhatsApp, permitindo que os usuários enviem mensagens e façam chamadas de voz e vídeo.

Ambos os aplicativos também oferecem ferramentas de negócios e, assim como o WhatsApp, o Arattai afirma ter sido desenvolvido para funcionar bem em celulares básicos e até mesmo com conexões de internet lentas. Muitos usuários elogiaram o Arattai nas redes sociais, alguns destacaram sua interface e design, enquanto outros afirmaram que o aplicativo se assemelhava ao WhatsApp em termos de usabilidade. Várias pessoas também sentiram orgulho por ser um aplicativo feito na Índia e incentivarm outras a baixá-lo.