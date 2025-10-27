4 mitos sobre cuidados com o cabelo

BBC Já tomou banho frio só para tentar deixar o cabelo com mais brilho? Duas tricologistas desmentem quatro mitos comuns sobre cuidados com o cabelo Todos nós desejamos um cabelo bonito e com aparência saudável, seja com ondas cheias de brilhos, cachos definidos ou fios lisos e macios. Em um setor que movimenta £ 5,8 bilhões (cerca de R$ 38 bilhões) no Reino Unido, não faltam produtos, modas e truques do TikTok circulando por aí, o que torna fácil perder de vista o essencial.

A verdade é que ter um cabelo saudável não depende de gastar muito em produtos nem de seguir rotinas complicadas, mas de acertar no básico. As tricologistas Eva Proudman, da UK Hair Consultants, e Tracey Walker, da Hair and Scalp Clinic, desmentem quatro mitos comuns sobre cuidados com o cabelo. 1. Água fria não deixa seu cabelo mais brilhoso Getty Images "O que realmente importa é como você protege o cabelo dos produtos químicos, do calor e do ambiente", diz Proudman, da UK Hair Consultants Já tomou banho frio só para tentar deixar o cabelo com mais brilho? Pois pode parar. Segundo Proudman, da UK Hair Consultants, a água fria não aumenta o brilho dos fios, então vale aproveitar um bom banho quente e confortável.

"Não há necessidade de lavar o cabelo com água gelada porque não faz diferença alguma", afirma. "O que realmente importa é como você protege o cabelo dos produtos químicos, do calor e do ambiente." Ela acrescenta, porém, que a água muito quente também faz mal, porque pode ressecar os fios e queimar o couro cabeludo, da mesma forma que queima a pele.

2. Nenhum produto repara cabelo danificado Getty Images Proudman compara uma ponta dupla a um fio desfiado de meia-calça, não há como remendar. Se você espera consertar as pontas duplas sem ir ao cabeleireiro, vai se decepcionar: o corte é a única solução para isso. Proudman compara uma ponta dupla a um fio desfiado de meia-calça, não há como remendar. Walker, da Hair and Scalp Clinic, explica: "Quando o fio se rompe, e você olha para ele em um microscópio, vai ver que ele se divide em duas ou três pontas".

"Os produtos do mercado agem como uma espécie de cola que junta as partes, dando aparência melhor." Ela alerta que esse efeito é temporário e que não vale gastar muito com produtos que prometem uma solução para isso. Proudman também diz que é um mito a ideia de cortar o cabelo para fazer ele crescer mais rápido.