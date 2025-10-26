Suspeitos por roubo de joias no Museu do Louvre são presos em Paris

Getty Images Policiais franceses ao lado da escada elevatória usada por ladrões para entrar no Museu do Louvre, em Paris, em 19 de outubro Dois suspeitos foram presos pelo roubo de joias preciosas da nobreza francesa do Museu do Louvre, em Paris, de acordo com a mídia francesa. A promotoria de Paris informou que um dos homens foi detido enquanto se preparava para embarcar em um voo do Aeroporto Charles de Gaulle.

Itens avaliados em 88 milhões de euros (R$ 540 milhões, na cotação atual) foram roubados do museu mais visitado do mundo no último domingo (19/10), quando quatro ladrões armados com ferramentas elétricas invadiram o prédio em plena luz do dia. O ministro da Justiça francês admitiu que os protocolos de segurança "falharam" e deixaram o país com uma "imagem terrível". Getty Images A Galeria de Apolo, no Louvre, abriga algumas das joias da coroa francesa O Ministério Público de Paris informou em comunicado que as prisões foram efetuadas na noite de sábado (25/10), sem especificar quantas pessoas foram detidas. Um dos suspeitos se preparava para viajar para a Argélia, segundo fontes policiais ouvidas pela imprensa francesa, enquanto o outro, de acordo com as informações, seguia para o Mali.

A polícia especializada poderá interrogá-los por até 96 horas. A promotoria criticou a "divulgação prematura" de informações relacionadas ao caso, acrescentando que isso dificultou os esforços para recuperar as joias e encontrar os ladrões. A quadrilha teria chegado ao local do crime pela manhã, logo após a abertura do museu para visitação.

Os suspeitos usaram um elevador mecânico com escada montado em um veículo para acessar a Galeria de Apolo por uma varanda próxima ao Rio Sena. Imagens do local revelaram a escada usada para alcançar uma janela do primeiro andar. Dois dos ladrões entraram ao cortar as grandes da janela com ferramentas elétricas.

Eles então ameaçaram os guardas, que fugiram do local. Depois, os criminosos cortaram o vidro de duas vitrines que guardavam as joias. BBC Um relatório preliminar revelou que uma em cada três salas na área do museu invadida não tinha câmeras de segurança, segundo a mídia francesa. A polícia francesa afirma que os ladrões permaneceram lá dentro por quatro minutos e escaparam em duas motocicletas que esperavam do lado de fora às 9h38, no horário local.