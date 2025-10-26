O brasileiro que filma ladrões de celulares em Londres: 'mais eficaz que a polícia'

BBC Diego Galdino é um autoproclamado "caçador de batedores de carteira". O brasileiro Diego Galdino é entregador em Londres, mas também se dedica a gravar furtos em uma cidade onde roubos de celulares triplicaram nos últimos anos. "Eu vejo isso todos os dias, então minha mente tem um filtro", ele diz à BBC.

"E percebo que os crimes pela cidade têm piorado dia a dia", afirma. Os vídeos de Galdino, publicados na conta "PickPocketLondon" no Instagram, acumularam milhões de visualizações em poucos meses, tornando-o uma espécie de celebridade virtual em Londres. Há muitos elogios ao brasileiro no perfil. "Posso separar um percentual dos meus impostos para esse serviço? Ele parece ser mais eficaz do que a polícia", diz um usuário.

"Um brasileiro na Inglaterra salvando turistas? Amo", afirma outro. BBC Paul Brennan, presidente da Associação de Motoristas de Táxi Licenciados, afirma que o roubo de celulares está "disparando" em Londres. Estima-se que um celular seja roubado em Londres a cada oito minutos - atividade que movimenta um lucrativo mercado paralelo. Uma equipe da BBC em inglês acompanhou Galdino pelas ruas.

Ele aponta um suspeito que carrega uma sacola. "É um cara que eu sempre vejo por aí", diz. Mas, como ocorre com frequência, o homem some de sua vista. "Eles entram em becos e desaparecem", lamenta o brasileiro. Assim como a italiana Monica Poli, que ficou famosa por alertar turistas em Veneza quanto a batedores de carteira à espreita com a frase "attenzione, pickpocket" (atenção, batedor de carteira), Galdino também não se limita a filmar as tentativas de furtos.

"Atenção, pessoal, batedores de carteira! Fique de olho na sua mochila", ele disse em inglês a um grupo que caminhava por Londres. Steve Hubbard/BBC Fenella Rawling teve seu celular roubado em Cambridge e acompanhou, por meio de um aplicativo, o trajeto do aparelho até Londres, depois para Dubai e, finalmente, para a China. Mas muitos não têm a sorte de serem alertados a tempo. O novíssimo iPhone 16 de Fenella Rawling foi roubado durante uma ida às compras em Cambridge, em agosto. No aparelho estavam inúmeras lembranças preciosas de sua mãe, que tem câncer de pulmão incurável, e que agora foram perdidas para sempre, já que as fotos não tinham sido salvas em backup.