Vladimir Herzog: interrompida pela ditadura há 50 anos, vida do jornalista incluiu passagem pela BBC em Londres

Jornalista trabalhou na BBC de Londres entre 1965 e 1968; ele e a família voltaram ao Brasil em período de endurecimento da ditadura militar, cujos agentes acabariam torturando e matando Vlado há 50 anos.

O jornalista Vladimir Herzog (1937-1975) fez por muitos anos da cultura sua fonte de inspiração e trabalho, mas o futebol ... Bem, o futebol não era seu forte.

Também no livro, Fernando Pacheco Jordão (1937-2007) contou que Vlado "não entendia de futebol, não via futebol, não sabia do que se tratava".

"Na verdade, o que a gente queria era arranjar um jeito de conseguir assistir aos jogos do Brasil, nos estádios, sem ter de pagar ingresso. E acabou sendo interessantíssimo, algo que jamais havíamos feito antes e que ampliou muito nossa experiência profissional", contou Nogueira ao jornalista Laurindo Lalo Leal Filho, autor do livro Vozes de Londres: memórias brasileiras da BBC.

Além de fazer um desejado curso sobre TV educativa, interpretar em adaptações de peças teatrais para o rádio e de produzir um programa sobre música no auge dos Beatles , Herzog se virou na transmissão de jogos da Copa do Mundo de 1966 , sediada pela Inglaterra.

Mas, a partir do segundo jogo, um contra-ataque.

"Ele ficava no estúdio em Londres e nós em Manchester, na ocasião. O Vlado montou o seguinte: lia um texto dizendo, por exemplo, que 'aos 22 minutos, Garrincha cobrando uma falta fez o segundo gol do Brasil' e entrava uma gravação simplesmente gritando gool, goool. Não havia a descrição do lance. Qualquer gol era a mesma coisa", relatou Jordão, falando da primeira partida do Brasil daquela Copa transmitida, contra a Bulgária.

"Só sabia que havia uma bola em campo", brincou.

A aventura de Herzog na cobertura de futebol também não passou muito dali, mas fez parte de um período marcante em sua vida — não só pela experiência profissional, mas também por outros aspectos biográficos, como o nascimento em Londres de seus dois filhos, Ivo e André, com a esposa, Clarice.

O Brasil acabou derrotado ainda na primeira fase, após a vitória contra Bulgária e derrotas para Hungria e Portugal. A anfitriã, a Inglaterra, levou a taça — e o serviço brasileiro transmitiu o torneio até o fim.

"Nós acabamos fazendo transmissões notáveis. Muitas emissoras brasileiras retiraram suas equipes da Inglaterra depois que o Brasil foi desclassificado após três partidas e passaram a retransmitir a BBC nos jogos restantes. Foi uma experiência muito curiosa", lembrou Jordão.

Uma TV pública, do governo estadual paulista, com muitas produções educativas — como tanto lhe interessava, em um modelo do qual se aproximou quando trabalhou na BBC.

Antes de ser torturado e morto pelo mesmo regime, em 1975, Herzog pôde recorrer às experiências vividas em Londres para, por exemplo, dar aulas de telejornalismo na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e na Universidade de São Paulo (USP), além de assumir, em 1975, a direção de jornalismo da TV Cultura.

Vlado voltou em 1968 para um Brasil cujo regime militar se endureceria com o Ato Institucional Número Cinco (AI-5), que entrou em vigor em 13 de dezembro daquele ano.

Foi enquanto estava neste cargo que Herzog foi convocado por militares do Exército para depor sobre sua relação com o Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Ele se apresentou voluntariamente ao DOI-CODI de São Paulo, órgão da repressão subordinado ao Exército, onde negou ligação com o PCB.

No mesmo dia, em 25 de outubro de 1975, há 50 anos, foi morto por militares, aos 38 anos.

Herzog se tornou um dos muitos perseguidos políticos a serem torturados e assassinados ali, um dos principais locais de repressão operado pela ditadura militar na cidade de São Paulo — e no Brasil.

Mas, na época, o Exército afirmou que Herzog havia se suicidado e divulgou uma foto, forjada, em que o jornalista aparecia pendurado por uma corda na cela.

A versão foi logo contestada por familiares e amigos do jornalista, e também pelo rabino Henry Sobel. Nascido na então Iugoslávia, Herzog vinha de família judia.

Sobel confrontou a versão oficial após ver o corpo do jornalista e identificar marcas de tortura.

O rabino se recusou a enterrar Herzog na "ala dos suicidas" — uma tradição que perdurou por séculos no judaísmo, com a separação de uma área, mais afastada, para o enterro de pessoas que se mataram.

Em 1978, o juiz Márcio José de Moraes condenou a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Herzog.

Entretanto, no ano seguinte, a Lei da Anistia foi sancionada, dificultando investigações e a responsabilização de militares por essa e outras mortes e violações aos direitos humanos.

A lei libertou presos políticos e permitiu o retorno de exilados, mas estendeu o perdão a agentes do Estado envolvidos na repressão.

Somente em 2009 o Estado brasileiro reconheceu oficialmente que Herzog foi assassinado após ser torturado.

Em 2012, seu atestado de óbito foi retificado, apontando como causa "lesões e maus-tratos sofridos em dependência do DOI-CODI".

Em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pelo assassinato de Herzog.

Formação em filosofia e interesse pelas artes

Arquivo pessoal Ivo Herzog Vladimir Herzog na redação de Londres da BBC, em 1966, onde ele trabalhou por três anos

Vlado Herzog — que, depois, passaria adotar o nome Vladimir — nasceu em Osijek (então Iugoslávia, hoje Croácia) em uma família judia que fugia do nazismo.

Antes de migrar para o Brasil e se estabelecer em São Paulo, a família viveu em várias cidades na Itália.

Ainda na escola, Herzog demonstrou interesse pelas artes, participando de grupos de teatro amador.

Na faculdade, cursou Filosofia, formando-se em 1962.

Em paralelo, fez aulas e cursos de teatro e cinema. Em 1963, lançou um curta-metragem documental com sua direção, Marimbás. O filme trata de pessoas que viviam das sobras da pesca dos pescadores na Praia de Copacabana, no Rio.

Foi em 1959 que começou a carreira jornalística, ingressando no jornal O Estado de S. Paulo, onde trabalhou principalmente com cultura.

Como mostrou reportagem da BBC News Brasil de 2020, a ida de Herzog à BBC e à Inglaterra em 1965 pode ter sido motivada já pelo impacto do contexto político do Brasil em sua carreira.

"No meu entendimento, com o golpe de 1964, as condições de trabalho ficaram mais difíceis no Brasil. Dois amigos do meu pai já tinham ido para Londres, então apareceu uma oportunidade de trabalho na BBC. Ele e minha mãe, recém-casados, resolveram ir também", disse Ivo Herzog, filho de Vlado.

O primeiro amigo de Vlado a ir para Londres foi Nemércio Nogueira. Os dois haviam se conhecido no Estadão.

No final de 1962, Nogueira enviou uma carta pedindo uma oportunidade trabalho para o serviço brasileiro da BBC, que na época tinha redação apenas em Londres e transmitia programas gravados e ao vivo para o Brasil, em ondas curtas.

Seis meses depois da ida de Nogueira, ocorreu o golpe militar.

"Ser jornalista no Brasil naquela época era bastante insalubre. As condições de trabalho não eram boas, isso contou muito. Uma das poucas oportunidades para se trabalhar como jornalista fora do país era a BBC. E, além disso, ainda havia muita incerteza sobre a ditadura, que, em 1965, antes do AI-5, ninguém sabia direito se iria durar ou não. Então consegui indicar dois amigos para a BBC", disse Nogueira na reportagem de 2020.

Os amigos indicados foram, primeiro, Fernando Pacheco Jordão; e, depois, Herzog.

Em carta enviada por Vlado a um amigo em agosto de 1965, ele contou que ele e Clarice viviam em um apartamento com dois cômodos (quarto e cozinha).

Na entrevista para a BBC News Brasil em 2020, Nogueira afirmou que os brasileiros trabalhando na BBC viviam bem em Londres, mas sem grandes confortos.

O contexto cultural, por sua vez, era rico.

"Havia os Beatles, os Rolling Stones… Londres era a cidade da moda, tudo acontecia lá. E a gente achava que deveria mostrar o que estava acontecendo para o Brasil", lembra Nogueira.

Além de produzir o boletim noticioso diário, o trio de jornalistas participou da produção de uma atração semanal, de 15 minutos, sobre música — o Iê-Iê-Iê na BBC, onde transmitiam novidades musicais da Inglaterra para o Brasil.

Nos anos 1970, o Iê-iê-iê na BBC mudou de nome: por um curto período chamou-se Vibrapop e, depois, London Beat.

Na década de 1980, ganhou o nome com o qual seguiria até o fim, nos anos 2000: Som de Londres.

Arquivo pessoal Ivo Herzog Herzog carrega Ivo nos ombros em frente ao pub The Garrick Inn, em 1968

Quase não há registros da passagem de Herzog pela BBC, pois muito do que era produzido na época era transmitido ao vivo. Quando o conteúdo era gravado, muitas vezes era sobre fitas que depois eram reutilizadas.

Um dos poucos registros da voz de Vlado é sua interpretação do personagem Aubrey na adaptação para o rádio da peça Verdadeiro Demais para ser Bom, escrita por George Bernard Shaw em 1931.

A peça foi adaptada por Vamberto Moraes e transmitida pelo serviço brasileiro da BBC em 1966.

Além do trabalho diário na BBC, em seu período na Europa, Herzog escreveu críticas de cinema e reportagens para a revista Visão como correspondente. Ao voltar para o Brasil, ele também trabalhou na revista.

Acervo Instituto Vladimir Herzog Vladimir Herzog e Fernando Pacheco Jordão em transmissão da BBC, em 1965

O jornalista cobriu ainda mostras e apresentou uma mesa sobre o cinema documental brasileiro no Festival de Florença, em 1966.

Ele e Clarice também viajaram por vários países no continente.

No livro Vozes de Londres: memórias brasileiras da BBC, jornalistas que conviveram com Vlado em Londres contaram como receberam a notícia do seu assassinato pelos militares.

"Houve uma investigação sobre ele feita pelo SNI, o Serviço Nacional de Informações. E foram desencavar a nossa época em Londres, especialmente a época dele, Vlado. E não sei por que, de onde saiu isso, constou de um relatório do SNI que o Vlado era um agente da KGB [agência de inteligência soviética] em Londres. E isso misturado com o Serviço Secreto Inglês. Uma coisa de mente muito doentia e complicada que predominava no Brasil naquela época", disse Jordão.

Jader de Oliveira, jornalista mineiro que trabalhou por décadas na BBC e faleceu em 2011, disse em depoimento em 2006 que chegou a conhecer Vlado, mas quando este não trabalhava mais na BBC.

"Ele estava fazendo um curso de cinema e nós ficamos muito amigos porque morávamos no mesmo hostel da BBC. Ele estava saindo, mas como a família voltou para o Brasil, ficou hospedado lá. Fiquei sabendo da tragédia [de sua morte] aqui, me chocou de forma tremenda", disse, de acordo com Vozes de Londres: memórias brasileiras da BBC.

"Não me lembro do Vlado emitindo opiniões políticas fortes. Era um homem de esquerda, como todo mundo era, mas muito reservado. Ele gostava de arte, de cinema. Fiquei chocadíssimo", relatou o jornalista mineiro.

Ato ecumênico: ontem e hoje

Além de ser um dos primeiros a confrontar a versão do suicídio, o rabino Henry Sobel teve papel essencial também na organização de um ato ecumênico em homenagem a Herzog em 31 de outubro de 1975, sete dias depois da morte do jornalista.

Também lideraram o ato dom Paulo Evaristo Arns, à época arcebispo de São Paulo, e o pastor Jaime Wright.

A catedral da Sé, em São Paulo, e a praça à sua frente foram tomadas por uma manifestação silenciosa.

O evento marcou o início do fim da ditadura militar.

"Aquele grande ato foi marcante pela grandiosidade que teve, com o governo fechando acessos à praça e pronto para reprimir a chegada de mais pessoas. Foi o início do fim da ditadura porque ele foi pacifista, causado pelo assassinato de uma pessoa também pacifista", disse Ivo Herzog à BBC News Brasil em reportagem de 2019.

Neste sábado (25/10), um novo ato em homenagem a Herzog e a outras vítimas da ditadura ocorrerá na Sé.

Organizado pelo Instituto Vladimir Herzog e pela Comissão Arns, o evento — aberto ao público — começará às 19h e terá apresentações culturais e manifestações inter-religiosas.

Nesta sexta (24), no Rio de Janeiro (RJ), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) fará um ato às 17h para marcar os 50 anos do assassinato.