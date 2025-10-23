Por que Trump avançou na negociação em Gaza, mas não conseguiu negociar com Putin sobre a Ucrânia

EPA As conversas planejadas entre Trump e Putin sobre a guerra na Ucrânia, que já dura quase quatro anos, foram suspensas As notícias sobre uma cúpula iminente entre os líderes dos Estados Unidos e da Rússia foram amplamente exageradas. Dias depois de Donald Trump afirmar que, "em duas semanas, mais ou menos", se reuniria em Budapeste com o presidente russo, Vladimir Putin, o encontro foi suspenso por tempo indeterminado.

Além disso, uma reunião preliminar, que envolveria os principais diplomatas das duas nações, também foi cancelada. "Não quero ter uma reunião desperdiçada", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, na tarde de terça-feira (21/10). "Não quero perder tempo, então vou ver o que acontece." O vaivém da cúpula é o episódio mais recente nos esforços de Trump para intermediar o fim da guerra na Ucrânia. O tema ucraniano voltou ao centro da agenda do presidente americano após ele ter negociado um cessar-fogo e um acordo de libertação de reféns em Gaza.

Nesta quarta (22/10), os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia, a Rosneft e a Lukoil, em mais um esforço para pressionar Moscou a negociar um acordo de paz na Ucrânia. "Cada vez que eu falo com Vladimir, temos boas conversas, mas elas não levam a lugar nenhum", afirmou Trump. "Simplesmente senti que era a hora. Esperamos muito tempo", disse o presidente americano no Salão Oval, após uma reunião com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, para discutir as negociações de paz.

Mesmo que o impacto econômico para a Rússia deva ser mínimo, a medida representa uma grande mudança na política externa de Trump, que anteriormente havia declarado que não imporia sanções até que os países europeus deixassem de comprar petróleo russo. O Kremlin afirmou que a Rússia é "imune" às sanções. Steve Rosenberg, editor de Rússia da BBC News, afirma que Trump abandona a conciliação e empunha o bastão contra Putin nas negociações sobre a Ucrânia com as sanções às petrolíferas russas. "É improvável que isso force Putin a uma guinada na guerra. Mas é um sinal da frustração de Trump com a falta de disposição do Kremlin em fazer concessões ou compromissos para encerrar os combates na Ucrânia", diz Rosenberg.

Na semana passada, o Reino Unido aplicou um pacote de sanções semelhante à Rosneft e à Lukoil. Os russos não reagiram bem às sanções. "Os EUA são nosso inimigo, e seu falastrão 'pacificador' agora trilha abertamente o caminho da guerra contra a Rússia", escreveu o ex-presidente Dmitry Medvedev nas redes sociais. "As decisões tomadas são um ato de guerra contra a Rússia."