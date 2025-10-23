'Minha filha foi vítima de um grupo satânico online – e eu me senti impotente para ajudar'

Getty Images Aviso: o artigo contém informações que podem ser consideradas perturbadoras Quando uma menina de 14 anos começou a conversar com outros adolescentes pela internet, sua mãe não se preocupou muito.

Mas, em poucas semanas, Christina (nome fictício) percebeu que o comportamento da filha havia saído do controle. A adolescente havia caído nas redes do grupo satanista de extrema direita chamado 764, formado principalmente por adolescentes e jovens que buscam fazer mal às meninas. Pelo menos quatro adolescentes britânicos foram presos em conexão com as atividades do grupo internacional, entre eles Cameron Finnigan, membro do 764, de Horsham, em West Sussex, condenado a seis anos de prisão em janeiro. Christina acredita que a filha foi alvo do grupo 764 depois de visitar uma sala de bate-papo onde as pessoas discutiam automutilação.

O grupo convence as vítimas a praticar atos sexuais, se automutilar e até mesmo tentar o suicídio durante chamadas de vídeo ao vivo, enquanto seus membros assistem. Segundo Christina, um integrante do 764 ganhou a confiança de sua filha antes de manipulá-la e coagí-la. Ela relatou: "Vi minha mãe ser diagnosticada com câncer de mama em estágio quatro e lutar pela vida, e não foi tão difícil quanto ver minha filha se deteriorar".

"Ela se deteriorou mais rápido e pior do que assistir alguém essencialmente morrendo de câncer." BBC Integrantes do grupo 764 compartilham vídeos e imagens perturbadoras como esta Christina disse que tirar a filha do controle do grupo 764 foi um grande desafio. "Eu ficava dizendo: 'apenas bloqueie-os, pare de falar com eles', mas eu não estava vendo o nível de influência que já existia, nem o nível de medo", contou.

"Eles a esmagaram completamente para fazê-la sentir que não era absolutamente nada sem eles ou com eles." Christina e a filha estão reconstruindo a vida aos poucos, e ela diz querer que outros pais entendam o perigo que esses grupos representam. "Minha filha parou de dormir. Parou de comer", afirmou. "Como mãe, eu me sentia sozinha. Eu estava assustada, estava desamparada, sem esperança."