O que se sabe sobre ataque do governo Trump a barco no Pacífico

Reprodução/Pete Hegseth/X Forças americanas atacaram mais uma embarcação sob a acusação de supostamente transportarem drogas, desta vez no Oceano Pacífico, segundo informou o Pentágono nesta quarta-feira (22/10). De acordo com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, duas pessoas a bordo morreram e nenhum militar ou agente americano ficou ferido.

O barco já era monitorado pela inteligência americana e acredita-se que transportava drogas por uma rota de tráfico internacional conhecida, acrescentou Hegseth. Citando uma autoridade de defesa, a CBS (parceira da BBC nos EUA) informou que o novo ataque ocorreu em águas internacionais perto da Colômbia. Este é o oitavo ataque americano desde 2 de setembro contra embarcações acusadas pelos EUA de tráfico de drogas, mas o primeiro no Pacífico. O presidente Donald Trump disse ter autoridade legal para continuar bombardeando embarcações em águas internacionais, mas afirmou que poderá recorrer ao Congresso dos EUA se decidir expandir os ataques para a terra.

"Temos permissão para fazer isso e, se o fizermos por terra, poderemos nos voltar ao Congresso", disse Trump a repórteres no Salão Oval nesta quarta. Ele afirmou que seu governo está "totalmente preparado" para expandir as operações antidrogas em terra, o que marcaria uma profunda escalada. Ao lado de Trump no Salão Oval, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acrescentou: "Se as pessoas querem parar de ver barcos de drogas explodirem, parem de enviar drogas para os Estados Unidos".

Um vídeo do ataque parece mostrar uma longa lancha azul se movendo pela água antes de ser atingida pela artilharia americana. "Narcoterroristas que pretendem se posicionar em nossas costas não encontrarão porto seguro em nenhum lugar do nosso hemisfério", escreveu Hegseth no X (antigo Twitter). "Assim como a Al-Qaeda trava uma guerra contra nossa pátria, esses cartéis estão travando uma guerra contra nossa fronteira e nosso povo."

"Não haverá refúgio ou perdão – apenas justiça", acrescentou. Em um memorando enviado recentemente a parlamentares americanos, que acabou vazado, o governo Trump afirmou estar envolvido em um "conflito armado não internacional" com organizações de narcotráfico. Pelo menos 34 pessoas já foram mortas nos ataques americanos a supostas embarcações de drogas, incluindo um ataque recente a um semissubmersível no Caribe.