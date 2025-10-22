O acordo que permite príncipe Andrew viver em casa com 30 cômodos

Shutterstock Royal Lodge é a propriedade real em Windsor onde mora o príncipe Andrew Documentos vistos pela BBC revelam um acordo que permite ao príncipe Andrew, que voltou a estar o centro de acusações polêmicas no Reino Unido, morar em uma mansão de 30 cômodos em Windsor, no interior da Inglaterra, com condições especiais de pagamento. Andrew é irmão mais novo do rei Charles 3º que foi próximo ao milionário americano Jeffrey Epstein, que cometeu suicídio na prisão em 2019 quando aguardava o julgamento em que era acusado de tráfico sexual.

Em vez de pagar aluguel anual, o príncipe Andrew fez grandes pagamentos adiantados no passado, incluindo para reformas do local, que totalizaram cerca de 8 milhões de libras (R$ 57 milhões). Na prática, com esses pagamentos ele conseguiu se livrar de futuras obrigações de pagamento de aluguel durante a vigência do contrato de 75 anos, que expira em 2078. Novos detalhes sobre as condições de moradia do príncipe Andrew surgiram em um momento de novas alegações de abuso sexual contidas nas memórias de Virginia Giuffre — principal acusadora de ambos. O livro foi publicado esta semana, quase seis meses depois do suicídio de Giuffre. Em suas memórias, ela conta ter mantido relações sexuais com o príncipe Andrew em três ocasiões distintas, uma delas com Epstein e mais cerca de oito jovens.

O príncipe Andrew firmou um acordo financeiro com Giuffre em 2022, mas sempre negou ter cometido qualquer delito. Nos últimos dias, surgiram novos questionamentos sobre como o príncipe consegue financiar seu estilo de vida, apesar de não ocupar mais função oficial como membro da família real britânica. O príncipe, que renunciou a títulos como o de Duque de York na semana passada, assinou o contrato de locação de sua residência em 2003 com o proprietário, a Crown Estate (corporação que controla imóveis da família real). A Crown Estate opera como uma empresa imobiliária independente.

A residência Royal Lodge, que é tombada no Reino Unido, possui uma casa de jardineiro, uma capela e acomodações com segurança, entre outras construções. O aluguel do príncipe Andrew é descrito como "peppercorn" — um jargão em inglês que significa uma pequena quantia (como 1 libra esterlina) é paga anualmente em um contrato de longo prazo entre o inquilino e o proprietário. No caso do príncipe, não houve pagamento algum. A divulgação desse acordo representa mais um problema para a família real, que há tempos tem de lidar com revelações polêmicas sobre o príncipe Andrew.

O documento de locação também mostra que Andrew precisa continuar pagando pela manutenção da Royal Lodge, garantindo que o lado externo esteja em boas condições a cada cinco anos e pintando o interior a cada sete anos. Ele precisa "pintar, cuidar do papel de parede, polir e decorar" para manter a casa em boas condições e os jardins e terrenos paisagísticos em ordem. O príncipe, como inquilino, também precisa permitir que seus proprietários inspecionem e garantam que ele esteja cumprindo os termos do contrato. Outros detalhes revelados no contrato incluem cláusulas que especificam que helicópteros não podem pousar no local e que ali não são permitidos jogos de azar.