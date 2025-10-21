Quem foi Daniel Naroditsky, o mestre de xadrez dos EUA morto aos 29 anos

Charlotte Chess Center Daniel Naroditsky, conhecido por seus fãs online como 'Danya', morreu duas semanas antes de completar 30 anos O grande mestre de xadrez e comentarista online americano Daniel Naroditsky morreu aos 29 anos. A família do popular enxadrista anunciou sua morte "inesperada" em uma declaração divulgada na segunda-feira (20/10) pelo Charlotte Chess Center, clube ao qual ele era vinculado. A causa da morte não foi informada.

"É com grande tristeza que compartilhamos a morte inesperada de Daniel Naroditsky", diz a nota. "Daniel era um jogador de xadrez talentoso, comentarista e educador, um membro querido pela comunidade do xadrez, admirado e respeitado por fãs e jogadores em todo o mundo." As federações de xadrez internacional e americana, além de outros jogadores profissionais, prestaram homenagens a Naroditsky. O jogador americano Hikaru Nakamura, número dois no ranking mundial, afirmou estar "devastado" com a notícia. "Essa é uma perda imensa para o mundo do xadrez", escreveu Nakamura em seu perfil numa rede social.

Naroditsky começou a se interessar pelo xadrez aos seis anos, quando o irmão mais velho Alan o apresentou ao jogo quando buscava entreter um grupo de crianças em uma festa de aniversário. Seu pai, Vladimir, e vários treinadores logo perceberam seu talento. "Até onde me lembro, eu estava apenas jogando jogos com meu irmão", disse Naroditsky em entrevista ao jornal The New York Times, em 2022.

Ele atraiu atenção internacional em 2007, ao vencer o Campeonato Mundial Juvenil Sub-12, em Antália, na Turquia. Em 2010, aos 14 anos, tornou-se um dos mais jovens autores de livros sobre xadrez ao publicar Mastering Positional Chess, obra sobre habilidade práticas e manobras técnicas. Em 2013, Naroditsky venceu o Campeonato Juvenil dos Estados Unidos, conquista que o ajudou a receber o título de Grande Mestre (GM), o mais alto da Federação Internacional de Xadrez (Fide, na sigla em inglês), quando ainda era um adolescente. Getty Images Naroditsky após a conquista do Campeonato Mundial Juvenil, em 2008, na Turquia Mais tarde, Naroditsky formou-se pela Universidade Stanford (EUA) e trabalhou como treinador de xadrez em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA).