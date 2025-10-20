'Se não pegarem os ladrões nas próximas 48h, as joias provavelmente desaparecerão': a corrida contra o tempo pelas peças roubadas no Louvre

AFP Oito joias da coroa francesa foram roubadas no Museu do Louvre no último domingo As autoridades francesas estão em uma corrida contra o tempo para encontrar os ladrões que roubaram peças de valor incalculável do Museu do Louvre, em Paris, no último domingo (19/10), já que as joias podem ser desmontadas e saírem ilegalmente do país. Os criminosos, armados com ferramentas elétricas, entraram em plena luz do dia no museu mais visitado do mundo e roubaram oito joias de grande valor, entre elas um colar de diamantes e esmeraldas que o imperador Napoleão deu à sua esposa.

O Louvre anunciou que permaneceria fechado nesta segunda-feira (20/10) enquanto as investigações continuam. "É certo que falhamos, já que alguém conseguiu estacionar um caminhão-guindaste em pleno centro de Paris e subir nele em poucos minutos para levar joias de valor incalculável", declarou o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, à emissora France Inter. O ministro acrescentou estar confiante de que a polícia acabará prendendo os criminosos. Contudo, o diretor de uma organização especializada na localizacão e recuperação de obras de arte roubadas alertou que, se os ladrões não forem detidos nas próximas 24 a 48 horas, as joias roubadas provavelmente "desaparecerão para sempre".

"Há uma corrida contra o tempo acontecendo agora", disse Chris Marinello, diretor executivo da Art Recovery International. As coroas e tiaras roubadas no assalto podem ser facilmente desmontadas e vendidas em pedaços. Os ladrões "não vão mantê-las intactas, vão quebrá-las, derreter o metal valioso, cortar as pedras preciosas e esconder as provas do crime", explicou Marinello, que afirma que seria difícil vender essas joias em seu estado original.

A polícia francesa "sabe que, se não prender os ladrões nas próximas 24 a 48 horas, é provável que essas peças já tenham desaparecido", ressaltou. "Talvez consigam prender os criminosos, mas não recuperarão as joias." Jb Reed/Bloomberg via Getty Images As autoridades francesas afirmam que este broche, que pertenceu à imperatriz Eugênia, está entre os objetos roubados Os meios de comunicação franceses informaram que uma avaliação preliminar do Tribunal de Contas (que vai ser publicada em novembro) revelou que um terço das salas da ala onde o roubo aconteceu não possui câmeras de vigilância.

O assalto também levou as autoridades na França a reforçar a segurança nas instituições culturais do país, segundo informaram os assessores do ministro do Interior do país, Laurent Nuñez. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, após uma reunião com a polícia e vários ministros, e acontece depois do ministro da Justiça afirmar que os protocolos de segurança "falharam" em impedir o roubo, o que deu ao país uma "imagem terrível". Nuñez disse estar ciente da "grande vulnerabilidade" da segurança dos museus na França.