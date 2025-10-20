Ibama autoriza Petrobras a pesquisar petróleo na foz do Amazonas; o que acontece agora

Petrobras/Divulgação Navio-sonda NS-42, da Petrobras, foi usado em simulações no Amapá A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (20/10) que obteve licença ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para pesquisar petróleo na foz do rio Amazonas. Segundo a companhia, a perfuração de um poço exploratório está localizado em águas profundas do Amapá, a 500 km da foz do rio Amazonas e a 175 km da costa, na Margem Equatorial brasileira.

"A aprovação (...) indica que o plano, em seus aspectos teóricos e metodológicos, atendeu aos requisitos técnicos exigidos e está apto para a próxima etapa: a realização de vistorias e simulações de resgate de animais da fauna oleada, que testarão, na prática, a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo", dizia uma nota do Ibama na época. O debate sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas representa, para ambientalistas, uma enorme contradição para o país. Às vésperas da COP30 em Belém, o Brasil tenta se lançar como liderança climática global enquanto defende a exploração de combustíveis fósseis na Margem Equatorial.

Mas o diplomata nomeado por Lula para presidir a COP30, André Correa do Lago, negou essa contradição. "Não acho que seja uma contradição. Se você pegar qualquer país do mundo, eles estão fazendo coisas com vistas a chegar à meta de neutralidade de emissões", disse o embaixador em entrevista à BBC News Brasil em fevereiro. Em setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em entrevista à BBC News Brasil, que nenhum país está pronto para abrir mão do petróleo.

"Eu quero saber qual é o país do planeta que está preparado para ter uma transição energética capaz de abdicar do combustível fóssil", disse o presidente. Lula se disse "totalmente favorável" à transição energética que leve o mundo a não precisar mais de combustíveis fósseis, mas que "é preciso saber qual é a necessidade de cada país". A Petrobras defende que "a confirmação da existência de petróleo na Margem Equatorial poderá abrir uma importante fronteira energética para o país", contribuindo para que o" processo de transição energética ocorra de forma justa, segura e sustentável".