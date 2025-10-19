Israel ataca Gaza enquanto IDF e Hamas se acusam mutuamente de violar cessar-fogo

Reuters Israel lançou ataques aéreos em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, nesta manhã, acusando o Hamas de violar o cessar-fogo em vigor. Um porta-voz militar afirmou que o grupo realizou "múltiplos ataques contra forças israelenses além da linha amarela", área à qual as tropas israelenses se retiraram conforme a primeira fase do acordo mediado pelos EUA.

A IDF afirmou que suas tropas, atuando para desmantelar "infraestrutura terrorista" conforme o acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA em 10 de outubro, foram alvo de disparos de foguetes e metralhadoras, caracterizando uma "violação flagrante do cessar-fogo". Em resposta, Israel começou a atingir túneis e instalações militares utilizadas por grupos armados. Hamas, que governa Gaza desde 2007, negou envolvimento nos confrontos em Rafah e afirmou permanecer comprometido com o cessar-fogo, acusando Israel de "violar o acordo e fabricar pretextos para justificar seus crimes". O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pressionado pela coalizão de extrema-direita, ordenou que suas forças atuem "com firmeza contra alvos terroristas". Nos últimos dias, ataques israelenses mataram ao menos oito palestinos em Gaza, ferindo três e deixando dez corpos recuperados, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas. Muitas vítimas ainda permanecem sob escombros, inacessíveis a ambulâncias devido à presença militar israelense. Desde a retomada da trégua, 35 pessoas foram mortas, 146 ficaram feridas, e 414 corpos de palestinos foram recuperados. O total de mortos desde o início da campanha militar israelense, em resposta ao ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023, chega a 68.159.

O cessar-fogo A trégua mediada pelos EUA, proposta pelo ex-presidente Donald Trump, incluiu a retirada parcial de tropas israelenses — que ainda controlam cerca de 53% da Faixa de Gaza, incluindo o Corredor Netzarim — e a libertação de reféns e prisioneiros: todos os israelenses vivos, 12 dos 28 falecidos, 250 palestinos presos em Israel e 1.718 detentos de Gaza. O acordo também prevê a entrada de ajuda humanitária; centenas de caminhões começaram a chegar, apesar da destruição em várias áreas e da escassez de acesso a equipamentos pesados para remoção de escombros. Apesar da trégua, há risco crescente de conflitos internos entre Hamas e facções palestinas rivais, que segundo o grupo teriam sido armadas e apoiadas por Israel. Nos últimos dias, militantes do Hamas realizaram ações de repressão contra gangues locais, incluindo execuções públicas de membros acusados de colaborar com Israel. Analistas apontam que a ausência de uma força internacional de estabilização ainda não implementada aumenta o risco de novas disputas civis dentro da Faixa de Gaza.