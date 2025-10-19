As 'crianças-souvenir' que crescem separadas dos pais migrantes e condenadas a futuro de miséria e exclusão

BBC/Hanna Samosir As irmãs Esti, Aminah e Fatma foram criadas por parentes na Indonésia enquanto sua mãe trabalhava na Arábia Saudita Aviso: o artigo contém informações que podem ser consideradas perturbadoras. Elas são conhecidas na Indonésia como "crianças-souvenir". Essa alusão pejorativa a lembrancinhas de viagem é aplicada a milhares de filhas e filhos de trabalhadores migrantes que tiveram relacionamentos em outros países. Muitas dessas crianças acabam indo morar na Indonésia, mas crescem sem os pais, enquanto enfrentam estigma social, exclusão e violência.

Historicamente, essas crianças têm dificuldade para obter documentos de identidade, o que limita o acesso a escolas e serviços de saúde e contribui para pobreza, gravidez precoce, casamento infantil e abuso. Grande parte dessas "crianças-souvenir" vive na província de Nusa Tenggara Ocidental, uma das principais fontes de trabalhadores migrantes da Indonésia. Crescendo em isolamento Siti Aminah, 23, é uma dessas "crianças-souvenir". Na década de 1990, sua mãe deixou Lombok, uma das ilhas da província de Nusa Tenggara Ocidental, a leste de Bali e a oeste de Sumbawa, em busca de trabalho na Arábia Saudita. Lá, ela teve um casamento sem registro oficial (prática conhecida localmente como nikah siri) com um homem paquistanês e depois com um homem saudita, e voltou brevemente à Indonésia para dar à luz.

BBC/Hanna Samosir Siti Aminah afirma ter sofrido exclusão escolar Na Indonésia, as "crianças-souvenir" geralmente nascem desses casamentos, que são celebrados segundo a lei islâmica, mas que não constam no registro civil. A mãe de Aminah deixou os seis filhos com diferentes familiares em Lombok Oriental. Criada sem os pais, Aminah enfrentou discriminação. Ela lembra que os vizinhos diziam: "Você é árabe. Os pais das suas irmãs são todos diferentes".

Fatma, irmã mais velha de Aminah, relata tratamento ainda mais severo. "Se minha mãe não nos mandasse dinheiro, elas gritavam conosco e às vezes nos batiam", afirma. Endang Susilowati, coordenadora de Atenção a Migrantes na província, explica: "Muitos trabalhadores migrantes indonésios se casam e se divorciam porque precisam de companhia ao enfrentar uma vida difícil no exterior". Arquivo pessoal A pequena Fatma cresceu na casa de um parente em Lombok Oriental A BBC entrou em contato com a mãe de Fatma e Aminah, mas ela não quis comentar.

As irmãs são apenas algumas das muitas crianças de trabalhadores migrantes que enfrentam dificuldades por serem "crianças-souvenir". ONGs locais em Lombok, como o Instituto Rudat, oferecem assistência legal a esses filhos e buscam garantir documentos de identidade que permitam acesso à educação e a serviços de saúde. O risco do casamento infantil O instituto Rudat alerta que o estigma aumenta a vulnerabilidade das "crianças-souvenir" em relação ao casamento precoce.