A pequena e idílica ilha caribenha que está ganhando milhões por acaso graças à IA

Getty Images Anguilla é um território ultramarino britânico, famoso por suas praias de água cristalina Nos anos 1980, quando a internet ainda estava nos seus primórdios, cada país recebeu sua identificação de domínio própria para navegar naquele nascente novo mundo online. Alguns exemplos são o .uk para o Reino Unido e o .br, para o Brasil. Em dado momento, quase todos os países e territórios tinham um domínio baseado no seu nome em inglês ou no seu idioma local. Um deles era a pequena ilha caribenha de Anguilla, que recebeu o endereço .ai.

Anguilla não tinha como saber, na época, que este endereço viria a equivaler a um prêmio de loteria no futuro. Com o crescimento contínuo da inteligência artificial (AI, na sigla em inglês), cada vez mais empresas e indivíduos estão pagando ao território ultramarino britânico para registrar novos websites com a terminação .ai. Um deles é o empresário da tecnologia norte-americano Dharmesh Shah. No início deste ano, ele teria pago US$ 700 mil (cerca de R$ 3,7 milhões) pelo endereço you.ai. Em entrevista à BBC, Shah declarou que comprou o domínio porque "teve a ideia de um produto de IA que permitisse às pessoas criar versões digitais de si próprias, que poderão desempenhar tarefas específicas em nome delas".

O número de websites .ai aumentou em mais de 10 vezes nos últimos cinco anos. E a quantidade dobrou só nos últimos 12 meses, segundo um website que rastreia registros de nomes de domínio na internet. Com sua população de apenas 16 mil pessoas, Anguilla enfrenta o desafio de aproveitar este lucrativo momento de boa sorte e transformá-lo em uma fonte de renda permanente e sustentável. À prova de furacões Da mesma forma que em outras ilhas caribenhas, a economia de Anguilla se baseia no turismo. Recentemente, a ilha vem atraindo visitantes estrangeiros, particularmente dos Estados Unidos, no mercado de turismo de luxo.

O Departamento de Estatísticas da ilha afirma que Anguilla recebeu um número recorde de visitantes no ano passado: 111.639 pessoas. Mas o setor turístico da ilha é sujeito aos prejuízos causados pelos furacões de outono, todos os anos. Situada no nordeste do arco de ilhas do Caribe, Anguilla se localiza exatamente dentro do cinturão de furacões do Atlântico Norte. Por isso, conquistar uma renda cada vez maior na venda de endereços de internet representa uma forte contribuição para diversificar a economia da ilha, fazendo com que ela seja mais resiliente aos danos financeiros que podem ser trazidos pelas tempestades. E o próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) observou esta questão, em um recente relatório sobre Anguilla.

BBC Na sua proposta de orçamento para 2025, o governo de Anguilla declarou ter arrecadado, no ano passado, 105,5 milhões de dólares do Caribe oriental (US$ 39 milhões, cerca de R$ 207 milhões) com a venda de nomes de domínio. O valor representou 23% da receita total da ilha em 2024. O turismo é responsável por cerca de 37%, segundo o FMI. O governo de Anguilla espera que a receita dos seus nomes de domínio .ai aumente ainda mais, atingindo, em 2025, 132 milhões de dólares do Caribe oriental (US$ 49 milhões, cerca de R$ 260 milhões) e 138 milhões (US$ 51 milhões, cerca de R$ 271 milhões), em 2026. Existem atualmente mais de 850 mil domínios .ai, contra menos de 50 mil em 2020.