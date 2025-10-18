Paraguai pode se tornar o Vale do Silício da América do Sul?

Getty Images Construção de um novo parque digital está sendo planejada perto do aeroporto principal de Assunção Gabriela Cibils tem uma missão: ajudar a transformar o Paraguai no Vale do Silício da América do Sul. Quando ela cresceu no país de 7 milhões de habitantes, localizado entre o Brasil e a Argentina, "não havia muito foco em tecnologia".

Mas foi diferente para Cibils, já que seus pais trabalhavam no setor. Isso a inspirou a estudar nos Estados Unidos, onde ela se formou em computação e neurociência na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Depois da graduação, passou oito anos trabalhando no Vale do Silício, perto de San Francisco, com cargos em diferentes startups americanas. Mas, em vez de permanecer definitivamente nos EUA, há poucos anos ela decidiu voltar para o Paraguai.

Hoje, ela está à frente dos esforços para construir um grande e bem-sucedido setor de tecnologia que coloque o país no mapa do mundo — e atraia algumas das gigantes empresas globais da área. "Eu vi de perto o impacto que a tecnologia pode ter na vida das pessoas", diz. "Depois de ter sido exposta a um mundo tão diferente [no Vale do Silício], sinto que é minha responsabilidade trazer essa mentalidade de volta e juntá-la com os talentos que eu vejo no Paraguai."

Atualmente, Gabriela Sibils é sócia da firma de investimentos e tecnologia global Cibersons, cuja sede fica em Assunção, capital do Paraguai. Gabriela Cibils Gabriela Cibils quer ajudar o Paraguai a atrais big techs dos Estados Unidos e de outros países Embora a maioria dos países deseje construir um setor de tecnologia de nível mundial, o Paraguai tem uma vantagem a esse respeito: abundância de eletricidade barata e verde. Isso se deve ao fato de que 100% da geração de energia do país agora vem de fontes hidrelétricas e é centralizado na gigantesca Usina Hidrelétrica de Itaipu, no Rio Paraná, que faz parte da fronteira entre o Paraguai e o Brasil.

Essa enorme usina hidrelétrica, a maior do mundo fora da China, abastece 90% da demanda elétrica do Paraguai e 10% da demanda do Brasil. De fato, o excedente de eletricidade no Paraguai é tão grande que seus preços são os mais baixos da América do Sul. E o país é o maior exportador mundial de energia limpa.