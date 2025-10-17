Quem era Ace Frehley, o guitarrista 'espacial' da banda Kiss, morto aos 74 anos

Getty Images Ace Frehley, com sua maquiagem preta e branca característica do KISS, tocando guitarra Paul Daniel "Ace" Frehley, guitarrista e um dos fundadores da banda americana Kiss, morreu aos 74 anos nesta quinta-feira (16/10), segundo declaração da família à imprensa dos Estados Unidos. Segundo a nota, Frehley morreu rodeado pelos familiares, que disseram estar "completamente devastados e com o coração partido".

"Tivemos a sorte de poder cercá-lo de amor, cuidado, palavras bonitas, pensamentos, orações e intenções em seus últimos momentos", diz o comunicado da família. O guitarrista também era conhecido como o personagem "Spaceman" ("Homem do Espaço", em tradução livre) na formação original do Kiss, com o vocalista Paul Stanley (guitarra e vocais), Gene Simmons (baixo e vocais) e Peter Criss (bateria e vocais). Getty Images Integrantes do Kiss em Los Angeles. Da esquerda para a direita: Ace Frehley, Peter Criss, Paul Stanley e Gene Simmons O grupo é bastante reconhecido pelo uso de maquiagem preta e branca no rosto que caracterizava seus integrantes como personagens. Stanley era Starchild, o artista que sonhava em ser uma estrela rock — e por isso era visto no palco com uma estrela pintada em torno do olho direito.

Simmons encarnava Demon, fã de filmes de terror, sempre fazendo cara de mau. Frehley, o guitarrista, louco por ficção científica, aparecia com uma maquiagem futurista, no papel de Spaceman (ou Space Ace, como às vezes era chamado). Por fim, Criss, o baterista, amante de felinos, virava o homem-gato Catman.

"Guardamos com carinho todas as suas lembranças, risadas, e celebramos sua força e gentileza que ele compartilhava com os outros. A dimensão de sua morte é de proporções épicas e vai além da compreensão. Ao refletir sobre todas as suas conquistas extraordinárias, a sua memória continuará viva e para sempre!", disse a família. Em comunicado conjunto, Paul Stanley e Gene Simmons disseram estar "devastados com a morte de Ace Frehley. Ele foi um roqueiro essencial e insubstituível durante alguns dos capítulos mais formativos da banda e sua história. Ele é e sempre será parte do legado do Kiss". Frehley deixa a mulher, Jeanette, e a filha, Monique.

A banda Kiss foi formada em 1973 e lançou sucessos como Rock and Roll All Nite e God of Thunder. Conhecida pelo figurino com perucas longas, couro preto, brilho e sapatos de plataforma — e muito barulho —, a banda vendeu 100 milhões de discos até 2024. Frehley era famoso por tocar uma guitarra que soltava fumaça. O Kiss combinava rock de qualidade com efeitos pirotécnicos. O Kiss dava uma grande importância ao marketing — e por isso manteve oculta por anos a verdadeira identidade de seus integrantes.