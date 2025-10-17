Como um iPhone roubado ajudou a polícia a desbaratar gangue acusada de enviar à China mais de 40 mil celulares

BBC BBC News acompanhou policiais em operações contra gangue envolvida no contrabando de telefones A polícia de Londres afirma ter desmantelado uma quadrilha internacional suspeita de contrabandear até 40 mil celulares roubados do Reino Unido para a China no último ano. A Polícia Metropolitana afirma que essa é a maior operação já realizada no Reino Unido contra roubos de telefones. As autoridades dizem que 18 suspeitos foram presos e mais de 2 mil aparelhos roubados foram encontrados.

A polícia acredita que a gangue possa ser responsável pela exportação de até metade de todos os telefones roubados em Londres, onde ocorre a maioria dos roubos de celulares no Reino Unido. A BBC News teve acesso à operação, incluindo detalhes sobre os suspeitos, seus métodos e às batidas policiais em 28 propriedades em Londres e Hertfordshire. A investigação foi iniciada depois que uma vítima rastreou um telefone roubado no ano passado. "Foi na véspera de Natal, quando uma vítima rastreou eletronicamente seu iPhone roubado até um armazém perto do aeroporto de Heathrow", disse o policial Mark Gavin.

A equipe de segurança do aeroporto descobriu que o telefone estava em uma caixa com outros 894 telefones. BBC A caixa à esquerda continha o telefone que deu início a toda a investigação Os agentes descobriram que quase todos os telefones tinham sido roubados e estavam sendo enviados para Hong Kong. Outras remessas foram então interceptadas e os agentes utilizaram técnicas forenses nas embalagens para identificar dois homens. À medida que a investigação se concentrava nos dois homens, as imagens das câmaras corporais da polícia captaram os agentes, alguns com tasers em punho, realizando interceptação de um carro no meio da estrada. No interior, agentes encontraram dispositivos embrulhados em papel alumínio, em uma tentativa dos infratores de transportar os dispositivos roubados sem serem detectados.

BBC Dois homens são presos durante uma abordagem no meio da estrada por um carro da polícia sem identificação, conforme visto nas imagens da câmera corporal. Os homens, ambos cidadãos afegãos na casa dos 30 anos, foram acusados de conspirar para receber bens roubados e conspirar para ocultar ou remover bens criminosos. Quando foram detidos, dezenas de telefones foram encontrados no carro e cerca de 2 mil outros aparelhos foram descobertos em propriedades ligadas a eles. Um terceiro homem, um cidadão indiano de 29 anos, foi acusado dos mesmos crimes. O detetive Gavin afirmou que "encontrar o carregamento original de telefones foi o ponto de partida para uma investigação que revelou uma quadrilha internacional de contrabando, que acreditamos ser responsável pela exportação de até 40% de todos os telefones roubados em Londres".

Na semana passada, os policiais realizaram mais 15 prisões por suspeita de roubo, receptação de bens roubados e conspiração para roubar. Todos os suspeitos, exceto um, são mulheres, incluindo uma cidadã búlgara. Cerca de 30 dispositivos foram encontrados durante as batidas policiais realizadas na madrugada. BBC Vários telefones, alguns embrulhados em papel alumínio, foram encontrados no carro após a prisão dos dois cidadãos afegãos. O número de telefones roubados em Londres quase triplicou nos últimos quatro anos, passando de 28.609 em 2020 para 80.588 em 2024. Três quartos de todos os telefones roubados no Reino Unido são agora roubados em Londres.