Autora de best-seller indicado por cantor do BTS morre aos 33 anos

Instagram / Baek Se-hee O livro de memórias de Baek Se-hee, de 2018, foi elogiado por seu retrato honesto de questões de saúde mental Baek Se-hee, autora sul-coreana do best-seller Queria morrer, mas no céu não tem tteokbokki, morreu aos 35 anos. Seu livro de 2018, uma compilação de conversas com seu psiquiatra sobre sua depressão, foi um fenômeno cultural, com seus temas de saúde mental repercutindo entre leitores do mundo todo.

Originalmente escrito em coreano, o livro obteve aclamação internacional após a publicação de sua tradução para o inglês em 2022. No Brasil, o livro foi publicado em 2023 pela editora Universo dos Livros. A obra também ganhou notoriedade ao ser recomendado por Kim Namjoon, cantor do grupo de K-pop BTS. Os detalhes sobre a morte da escritora não são claros. Baek doou seus órgãos — coração, pulmões, fígado e rins — que ajudaram a salvar cinco vidas, informou a Agência Coreana de Doação de Órgãos em um comunicado na sexta-feira.

O comunicado também incluiu comentários de sua irmã, que afirmou que Baek queria "compartilhar seu coração com outras pessoas por meio de seu trabalho e inspirar esperança". O livro Queria morrer, mas no céu não tem tteokbokki, publicado em 2018, vendeu mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo e foi traduzido para 25 países. Tteokbokki é uma comida típica coreana, feita com bolinhos cozidos de farinha de arroz, chamados de tteok, cobertos por um molho apimentado e levemente doce.

O best-seller foi celebrado por normalizar conversas sobre saúde mental e por sua abordagem sutil das lutas internas — principalmente, o conflito pessoal da autora entre pensamentos depressivos e sua apreciação por alegrias simples. "O coração humano, mesmo quando quer morrer, muitas vezes também quer comer um pouco de tteokbokki", diz a frase mais famosa do livro. Nascida em 1990, Baek Se-hee começou a estudar escrita criativa na universidade e trabalhou por cinco anos em uma editora, de acordo com sua curta biografia na Bloomsbury Publishing, que produziu a versão em inglês de suas memórias em 2018.