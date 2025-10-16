Caças, submarino nuclear e navios de guerra: as armas enviadas pelos EUA para proximidades da Venezuela

Anadolu via Getty Images O destróier USS Sampson na Cidade do Panamá, Panamá, em 2 de setembro de 2025 Milhares de militares americanos, além de navios e aeronaves dos EUA, estão atualmente estacionados no Caribe, enquanto cresce a tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Donald Trump confirmou na quarta-feira (15/10) que autorizou a agência de inteligência CIA a conduzir "operações secretas" dentro da Venezuela — e disse que estava considerando ataques a cartéis de drogas no país.

A Marinha americana também enviou, desde agosto, ao menos oito navios de guerra e um submarino para as proximidades da Venezuela, de acordo com a imprensa americana. O destróier USS Sampson, o navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima e o destróier de mísseis guiados USS Gravely foram localizados na região. Getty Images O destróier de mísseis guiados USS Gravely da Marinha dos EUA atracado em Porto Rico em 11 de setembro de 2025 Em setembro, Trump, ordenou o envio de 10 jatos F-35 para Porto Rico. Os caças têm mais de 10 metros de envergadura e podem alcançar uma velocidade máxima de aproximadamente 1953 km/h em altitude.

O submarino de propulsão nuclear USS Newport News e o cruzador de mísseis guiados USS Erie também foram enviados pelos EUA na mesma época. Ainda foram divulgadas informações sobre aeronaves de reconhecimento P-8 dos EUA no Caribe. Escalada entre EUA e Venezuela O aumento da capacidade militar americano no Caribe acontece em um momento de escalada entre Estados Unidos e Venezuela.

Trump fez da luta contra o tráfico de drogas uma prioridade e, em julho, assinou uma diretriz secreta para permitir que as forças armadas dos EUA atacassem os cartéis de drogas latino-americanos que ele define como grupos "terroristas". No mesmo mês, Washington estabeleceu que há uma organização "terrorista" na Venezuela chamada Cartel dos Sóis, chefiada por Maduro e outras autoridades venezuelanas de alto escalão, conectada a outros grupos descritos da mesma forma, como o Tren de Aragua e o Cartel de Sinaloa. No início de agosto, o governo Trump aumentou para US$ 50 milhões sua recompensa por informações que levem à captura de Maduro.