Militares anunciam tomada de poder em Madagascar após impeachment de presidente e onda de protestos

REUTERS/Zo Andrianjafy Unidade militar desafiou a autoridade presidencial ao se aliar aos manifestantes que exigiam a renúncia de Rajoelina Uma unidade militar de elite em Madagascar afirmou nesta terça-feira (14/10) ter assumido o poder, destituindo o presidente Andry Rajoelina. O país na costa sudeste da África enfrenta semanas de protestos contra o governo de Rajoelina. Na manhã desta terça, parlamentares da Assembleia Nacional votaram por seu impeachment.

O coronel Michael Randrianirina, chefe da unidade de elite CAPSAT, leu um comunicado na rádio nacional dizendo: "Assumimos o poder". A unidade militar foi criada para cuidar de serviços administrativos e técnicos das Forças Armadas, mas, ao longo dos anos, o grupo ganhou importância política e militar. No final de semana, a CAPSAT desafiou a autoridade presidencial ao se aliar de forma inesperada aos manifestantes que exigiam a renúncia de Rajoelina. O paradeiro do presidente deposto é incerto — na noite de segunda-feira (13/10), ele fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook, de um "local seguro".

Após anunciar que sua unidade havia tomado o poder, o coronel Randrianirina afirmou que a CAPSAT criará um comitê com oficiais do Exército, da Gendarmaria e da Polícia Nacional. "Talvez, com o tempo, o comitê inclua também conselheiros civis de alto nível. É esse comitê que exercerá as funções da Presidência", disse Randrianirina, segundo a agência de notícias AFP. "Ao mesmo tempo, depois de alguns dias, formaremos um governo civil."

Um general das Forças Armadas declarou que os serviços de segurança estão atuando em conjunto para manter a ordem. Na segunda-feira, o presidente havia emitido um decreto dissolvendo a Assembleia Nacional para impedir o avanço do processo de impeachment. A ordem de Rajoelina para dissolver a Assembleia Nacional ocorreu enquanto parlamentares se reuniam para votar sua destituição por "abandono de dever", segundo a AFP.

Nesta terça, o Parlamento convocou uma sessão extraordinária para "constatar a ausência de poder em Madagascar", de acordo com a mesma agência. "Há um vazio de poder. A solução não é vingança, nem confusão, mas uma transição pacífica, inclusiva e responsável", disse o ex-presidente e líder da oposição Marc Ravalomanana, que perdeu o poder para Rajoelina após um golpe em 2009. O presidente deposto rejeitou a votação de impeachment, classificando a decisão como "nula e sem efeito".