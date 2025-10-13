O que acontece agora no cessar-fogo em Gaza após soltura de reféns e prisioneiros por Hamas e Israel

Reuters Militantes palestinos fotografados antes da entrega dos reféns na Faixa de Gaza, na segunda-feira (13/10) O exército israelense declarou que o Hamas entregou todos os reféns vivos mantidos na Faixa de Gaza, em troca de prisioneiros palestinos, como parte da primeira fase do plano de paz para o território, proposto pelo presidente americano Donald Trump. O acordo de cessar-fogo entrou em vigor às 12 horas locais (6 horas da manhã em Brasília) de sexta-feira (10/10). Com isso, a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza aumentou no fim de semana.

Quando a primeira fase estiver encerrada, espera-se a retomada das negociações para definir os detalhes das próximas etapas. O que sabemos até agora sobre o processo? Quem são os reféns libertados? O acordo de cessar-fogo previa a libertação pelo Hamas de todos os 48 reféns israelenses e estrangeiros ainda em seu poder, após dois anos de guerra. Sabe-se ao certo que 20 reféns estão vivos. Todos eles, exceto um, estavam entre as 251 pessoas sequestradas durante o ataque do grupo palestino ao sul de Israel, realizado no dia 7 de outubro de 2023. Durante o ataque, foram mortas cerca de 1,2 mil pessoas.

Israel respondeu lançando uma campanha militar na Faixa de Gaza, durante a qual foram mortas mais de 67 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde do território, administrado pelo Hamas. Na manhã de segunda-feira (13/10), o Hamas entregou ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) os 20 reféns vivos, divididos em dois grupos. As autoridades israelenses declararam que o primeiro grupo de reféns compreendia Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal e Matan Angrest.

O segundo grupo era composto dos reféns Bar Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Cunio, Eitan Horn, Rom Braslabski e Ariel Cunio. Uma cópia do acordo de cessar-fogo publicado pela imprensa israelense afirma que os restos de todos os reféns mortos também deveriam ser entregues até às 12 horas locais (6 horas da manhã em Brasília). Mas, aparentemente, o acordo também reconheceu que o Hamas e outras facções palestinas talvez não conseguissem localizar todos até o horário definido. Uma autoridade israelense declarou que uma força-tarefa internacional começará a trabalhar para localizar os restos de todos os reféns que não foram devolvidos.

Quem são os prisioneiros palestinos sendo libertados? Em troca dos reféns, Israel concordou em libertar 250 prisioneiros palestinos que cumprem prisão perpétua em prisões israelenses e 1.718 detidos da Faixa de Gaza, incluindo 15 menores de idade. O Escritório de Imprensa dos Prisioneiros, administrado pelo Hamas, publicou na manhã de domingo (12/10) as listas atualizadas dos nomes dos prisioneiros e outras pessoas detidas. As listas não incluem diversas figuras importantes que cumprem sentenças de prisão perpétua por ataques mortais cometidos a israelenses, cuja libertação havia sido exigida pelo Hamas. Entre os não incluídos, estão Marwan Barghouti e Ahmad Saadat.