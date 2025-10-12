'Posso matar e não vou ser condenado': os presos ucranianos que estão trocando a cadeia pelo campo de batalha na guerra com a Rússia

Matthew Goddard/BBC Andrii Andriichuk, um criminoso de carreira que se tornou soldado, exibe sua medalha da Cruz de Cavaleiro, concedida por coragem e bravura Na Colônia Penal nº 4, prisão de segurança média, não há saídas fáceis. Mas os grossos portões de ferro e as imponentes paredes brancas cobertas com arame farpado dão à unidade uma sensação de segurança "máxima". Lá dentro, estão Andrii Askerov e Roman Chech: ambos condenados por tráfico de drogas que conseguiram identificar uma rota de saída antecipada.

Eles se candidataram com sucesso para ingressar no Exército ucraniano, onde passarão por um treinamento de um mês e, em troca da liberdade, lutarão "até o fim da guerra". "Não consigo imaginar como é matar um homem, só vi isso em filmes", confessa Askerov, 30, que está cumprindo 18 meses de uma pena total de seis anos de prisão. Sair da prisão é claramente sua motivação. Mas ele também quer retornar à sociedade como um cidadão que contribuiu, e não apenas como um condenado. Desde a criação de uma nova lei no ano passado, mais de 10 mil prisioneiros se juntaram ao Exército ucraniano, incluindo assassinos.

No entanto, condenados por crimes mais graves, como múltiplos homicídios, violência sexual, corrupção e traição, são excluídos. Matthew Goddard/BBC Andrii Askerov cumpre 18 meses de uma pena de prisão de seis anos, mas está prestes a ser libertado para lutar contra os russos "Mais cedo ou mais tarde, todos acabarão na linha de frente", diz Chech, 36, que também irá trocar o macacão cinza da prisão pelo uniforme militar. "Eu teria um rótulo de condenado para o resto da vida, mas se eu servir, serei um militar", diz. Para ele, ingressar não é apenas reabilitação, é também vingança.

"Minha irmã teria 21 anos agora", explica Chech. "Ela foi morta quando um míssil russo atingiu sua casa em Kharkiv, em 2023." "Acima de tudo, eu gostaria de vingá-la." Segundo o governo ucraniano, a maioria dos prisioneiros que se alistaram se voluntariaram para a infantaria, onde participam de combates intensos.

Eles também integrarão uma nova força de ataque anunciada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em setembro. Com especialistas tradicionais — como fuzileiros e paraquedistas — cada vez menos relevantes no campo de batalha moderno, a nova unidade atacará posições russas com apoio de drones. Matthew Goddard/BBC A irmã de Roman Chech foi morta por um míssil russo em 2023, e ele busca vingança Se esses condenados quiserem provar a liberdade, eles terão de lutar nas partes mais perigosas da linha de frente por período indeterminado. Nem todos sobreviverão. Segundo o governador da prisão Colônia Penal nº 4, metade dos cerca de mil detentos que se voluntariaram até agora já morreu.