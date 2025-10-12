Como é para milhares de palestinos voltar para casa após cessar-fogo em Gaza: 'Eles destruíram tudo'

Reuters Cerca de 700 mil deslocados da Cidade de Gaza e do norte da faixa aguardam a conclusão da retirada de Israel para retornar ao que restou de suas casas Hanaa Almadhoun, uma enfermeira de Gaza, tentou retornar ao seu bairro no norte do território palestino, mas rapidamente desistiu. Após dois anos de guerra, um cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor na sexta-feira (10/10), dando ao Hamas até 72 horas para libertar todos os reféns restantes, enquanto as forças israelenses começaram a se retirar de algumas áreas de Gaza.

Autoridades palestinas disseram no sábado que, nos últimos dois dias, cerca de 500 mil pessoas retornaram ao norte da Faixa de Gaza, devastado, após a retirada das tropas israelenses. Milhares de pessoas percorreram a rodovia costeira de Gaza a pé, de carro e de carroça para retornar às suas casas, mas a ofensiva militar israelense destruiu grande parte da cidade. Até três quartos dos prédios foram danificados. Pela primeira vez em semanas, as pessoas entraram nas áreas de Sheikh Radwan, al-Karama e Beach Camp, apenas para encontrar blocos residenciais inteiros arrasados, centenas de casas e grande parte da infraestrutura da área destruída. O que muitos encontraram lá é desanimador. A escala da destruição é difícil de compreender.

"A situação lá é muito difícil. Não há vida", disse Hanaa à correspondente da BBC em Jerusalém, Alice Cuddy, por WhatsApp. Reuters Milhares de palestinos viajam pela estrada costeira de Gaza para retornar às suas casas destruídas "Tudo foi destruído. Havia escombros por toda parte, incluindo restos de coisas que nem conseguimos mais reconhecer e munições não detonadas", relata a enfermeira. Hanaa diz que levará tempo para remover os escombros das estradas e instalar postos de controle de emergência que ofereçam serviços básicos.

"A situação é muito difícil. Acho que as pessoas não poderão suportar morar lá. Elas só vieram ver se suas casas estão de pé", diz ela. A casa dos pais de Hanaa ainda está de pé, "mas a maioria dos prédios na mesma rua está severamente danificada". Sua própria casa foi destruída por bombardeios israelenses no início da guerra e, desde então, as casas e os negócios de outros membros da família também desapareceram, diz ela.

Reuters A destruição deixou muitos sem casa para onde retornar Getty Images Dezenas de vídeos que circulam nas redes sociais mostram moradores caminhando entre os escombros e filmando o que resta de seus bairros Para muitos, como Ahmed al-Jabari, tudo está perdido: "Minha casa, que construí há 40 anos, desapareceu em um instante. Não me sobrou ninguém." "Todos os meus irmãos se foram, martirizados, e meus sobrinhos também. O que resta no mundo? A morte é melhor do que a luta em que estamos", diz ele, em pé entre os escombros em uma rua da Cidade de Gaza. "Estou feliz que não haja mais sangue nem mortes, mas para onde iremos? Viveremos em uma barraca por 20 anos?", pergunta.