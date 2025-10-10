Por que a presidente do Peru, Dina Boluarte, foi afastada do cargo em meio a onda de violência no país

AFP via Getty Images A destituição de Dina Boluarte foi aprovada por unanimidade, com 118 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção O Congresso do Peru aprovou a destituição de Dina Boluarte do cargo de presidente da República na madrugada desta sexta-feira (10/10) Os parlamentares haviam convocado a chefe de Estado para apresentar sua defesa antes da votação, mas Boluarte se recusou, ao considerar o processo "inconstitucional".

"É simplesmente uma violação de qualquer procedimento. Não vamos validá-lo!", disse Juan Carlos Portugal, um dos advogados da presidente. Após esperar 20 minutos pela presidente e constatar sua ausência, os parlamentares decidiram votar, argumentando que, após um dia de debates, não havia mais o que discutir. A destituição foi aprovada por unanimidade, com 118 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. O Peru vive uma uma onda de violência causada por gangues que praticam extorsão — com destaque para um recente ataque a uma banda durante um show. O chefe do Congresso, José Jerí, assumiu o cargo por sucessão constitucional, após a rejeição de uma moção de censura contra a mesa diretiva que presidia.

"Devemos declarar guerra ao crime. Os inimigos são as quadrilhas nas ruas", disse logo após vestir a faixa presidencial, prometendo liderar um governo de reconciliação. Jerí comandará o país até as próximas eleições, previstas para abril de 2026. A posse do novo presidente está marcada para 28 de julho do mesmo ano. Reuters José Jerí toma posse como novo presidente do Peru, por sucessão constitucional Destituição relâmpago Parlamentares de várias bancadas apresentaram quatro moções de vacância por "incapacidade moral permanente" da presidente Dina Boluarte. Todas foram aprovadas por ampla maioria com o apoio de partidos de direita e do fujimorismo, que a havia apoiado anteriormente.

O processo de destituição começou na manhã de quinta-feira (09/10), por iniciativa da bancada do Renovação Popular (Renovación Popular), liderada pelo prefeito de Lima, o ultraconservador Rafael López Aliaga, conhecido como Porky. As moções de vacância foram apresentadas em meio a uma crise de violência e criminalidade no país andino, um dia depois de um atentado contra a popular banda de cúmbia Agua Marina, durante um show em um recinto militar no distrito de Chorrillos, em Lima. Quatro integrantes do grupo foram baleados no tórax e na perna.

Diversas forças políticas vinham cobrando do governo uma resposta à "impunidade" com que atuam as quadrilhas de extorsão no país. Propostas anteriores de vacância haviam sido rejeitadas graças ao apoio de partidos conservadores e alguns aliados de esquerda. Desta vez, porém, o afastamento de Boluarte contou com o respaldo de siglas influentes, como o Força Popular (Fuerza Popular), da ex-candidata presidencial Keiko Fujimori, e o Renovação Popular (Renovación Popular), de López Aliaga, atual prefeito de Lima. Ambos são apontados como possíveis candidatos às eleições de 2026 e líderes nas pesquisas.