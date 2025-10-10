Oposicionista venezuelana Maria Corina Machado ganha Prêmio Nobel da Paz 2025

Getty Images María Corina Machado, da Venezuela, é a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, segundo anúncio feito nesta sexta-feira (10/10). Em uma publicação no X, o comitê afirma ter concedido a Maria Corina Machado o Prêmio Nobel da Paz "por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

O Prêmio Nobel da Paz de 2025 vai para uma "mulher que mantém acesa a chama da democracia, em meio a uma escuridão crescente". Maria Corina Machado está recebendo o Prêmio Nobel da Paz por ser um dos "exemplos extraordinários" de coragem na América Latina nos últimos tempos. Machado tem sido uma figura unificadora fundamental, acrescenta o presidente do comitê. "É precisamente isso que está no cerne da democracia: a nossa vontade comum de defender os princípios do governo popular, mesmo quando discordamos. Numa época em que a democracia está ameaçada, é mais importante do que nunca defender este terreno comum."

Reprodução/X O Comitê disse que Maria Corina Machado exerceu 'trabalho incansável promovendo os direitos democráticos para o povo da Venezuela' e citou 'sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia' Quem é Maria Corina Machado? María Corina Machado iniciou sua carreira política há 22 anos, à frente da organização não governamental Súmate, que defende transparência eleitoral e participação cidadã. Seu papel foi crucial para a obtenção de mais de quatro milhões de assinaturas que abriram caminho para um referendo revogatório em 2004 contra o Presidente Hugo Chávez. María Corina é considerada uma das principais opositoras do regime de Nicolás Maduro, sucessor de Chávez.

Ao longo de sua carreira, ela teve diversos momentos de tensão com as autoridades venezuelanas. Um deles foi quando, em 2005, ela foi fotografada no Salão Oval da Casa Branca com o presidente dos EUA, George W. Bush, inimigo declarado do chavismo. Outro evento memorável aconteceu em janeiro de 2012, durante o pronunciamento anual de Chávez à Assembleia Nacional. A então deputada interrompeu o discurso do presidente e, diante de todos, proferiu a frase que ficou famosa: "Expropriar é roubar".