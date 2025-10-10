Nobel da Paz, María Corina apoia cerco militar de Trump contra Venezuela: 'Prêmio fortalece ala disposta a tudo para tirar Maduro do poder'

Gaby Oráa/Reuters "María Corina é uma política que, historicamente, angaria apoio por meio de polarização e estratégias de confronto", diz especialista A oposicionista venezuelana María Corina Machado ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2025, segundo anúncio feito nesta sexta-feira (10/10). Em uma publicação no X, o comitê que concede a honraria afirma ter escolhido a política, principal figura da oposição na Venezuela, "por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

Ainda segundo o comitê, María Corina é uma "mulher que mantém acesa a chama da democracia, em meio a uma escuridão crescente", e recebeu o prêmio por ser um dos "exemplos extraordinários" de coragem na América Latina nos últimos tempos. María Corina, de 58 anos, vem há anos fazendo campanha contra o governo do presidente Nicolás Maduro, que acumula acusações de organizações de direitos humanos e cuja vitória na última eleição não foi reconhecida como legítima por diversos países, entre eles o Brasil. Oposicionista venezuelana María Corina Machado ganha Nobel da Paz 2025 e dedica prêmio a Trump

María Corina Machado: 'Maduro não sairá sozinho do poder, é preciso fazê-lo sair'

'Maduro está nu diante do mundo', diz opositora Maria Corina Machado à BBC Impedida de concorrer nas eleições presidenciais do ano passado, nas quais Maduro conquistou um terceiro mandato de seis anos, María Corina conseguiu unir a oposição em torno de um único candidato, Edmundo González, trazendo esperança de mudança para milhares de venezuelanos. No cenário internacional, a líder oposicionista é elogiada por seu discurso pró-democracia e pró-liberdades e é vista como uma chance de alternância de poder em relação ao chavismo, que governa a Venezuela desde 1997.

Especialistas que acompanham o país lembram, em entrevista à BBC News Brasil, que, internamente, a visão sobre María Corina tem mais matizes e ela enfrenta ressalvas até de oposicionistas, por algumas estratégias usadas no passado e dada sua proximidade histórica com os governos dos EUA e, agora, com o governo Trump. María Corina tem apoiado o envio de navios militares dos EUA em direção à costa venezuelana pelos Estados Unidos e a estratégia de explodir barcos que eles considerem levar drogas para território americano. O governo Trump ainda não apresentou provas e detalhes sobre quem ou o que estava a bordo desses barcos, numa ofensiva que começou em setembro.

Os ataques no Caribe têm provocado condenação em países como Venezuela e Colômbia, além de críticas do governo brasileiro. Alguns juristas os classificam como uma violação do direito internacional. No começo do mês, um memorando vazado enviado ao Congresso americano – e divulgado pela imprensa local – revelou que o governo Trump decidiu que está em um "conflito armado não internacional" com cartéis de drogas, alguns dos quais a Casa Branca classifica como "grupos terroristas". Maduro, segundo o governo americano, lidera um desses cartéis. O memorando foi considerado significativo porque o governo dos EUA é obrigado por lei a informar o Congresso se usará as Forças Armadas, o que sugere que Washington pode estar planejando novas ações militares na região.

Maduro rejeita as acusações de narcotráfico e vê o envio de tropas como uma tentativa dos Estados Unidos de intimidar com a ameaça de um eventual ataque à Venezuela, buscando uma mudança de governo. Em resposta, o governo ordenou que soldados ensinassem a população das comunidades pobres a usar armas. Em entrevista à Fox News, María Corina afirmou que a medida de Trump contra a Venezuela era "decisiva". "Estamos em um momento decisivo para as Américas. O que está acontecendo na Venezuela, fruto da firme postura do presidente Trump em desmantelar essa estrutura criminosa, está tendo um impacto enorme", afirmou.