Escassez e preços altos: como Ucrânia fez dos ataques às usinas petrolíferas russas uma de suas principais táticas de guerra

Reuters Pelo menos 10 refinarias de petróleo se viram obrigadas a suspender total ou parcialmente suas operações desde agosto por causa de ataques A Ucrânia aumentou drasticamente o número de ataques lançados contra refinarias de petróleo russas nos últimos meses, o que tem provocado escassez de combustível e aumento de preços em algumas partes do país, como mostra uma investigação conduzida pela BBC Verify e pelo serviço russo da BBC. Os ataques de drones contra as refinarias, algumas delas localizadas no interior da Rússia, aumentaram em agosto e permaneceram altos em setembro, segundo análise de reportagens dos meios de comunicação russo e imagens verificadas.

Ao menos 21 das 38 principais refinarias do país — onde o petróleo bruto é transformado em combustível utilizável, como gasolina e diesel — foram atacadas desde janeiro, com um aumento de 48% nos ataques bem-sucedidos em comparação com todo o ano de 2024. Os cidadãos russos parecem estar sentindo o impacto dos ataques, já que vídeos verificados mostram longas filas em postos de gasolina. Alguns postos suspenderam as operações para "esperar a crise passar", em vez de operar com prejuízo, disse um gerente à mídia russa. O serviço de segurança da Ucrânia, o SBU, não respondeu a um pedido de comentários da BBC. Mas o presidente Volodomyr Zelensky já havia dito que prejudicar a indústria petrolífera da Rússia era uma forma de forçá-los a se sentar à mesa de negociações.

"As sanções mais eficazes, as que funcionam mais rápido, são os incêndios nas refinarias de petróleo, nos terminais e nos depósitos de petróleo da Rússia", disse o líder ucraniano em um discurso feito em setembro. "Restringimos significativamente a indústria petrolífera da Rússia, o que limita consideravelmente a guerra." Nossa análise mostra que os ataques atingiram um nível recorde em agosto, com 14 refinarias atacadas por drones ucranianos, e 8 em setembro.

O aumento ocorreu após uma breve pausa que coincidiu com intensa atividade diplomática, durante a qual o presidente Donald Trump tentou negociar um acordo de cessar-fogo entre Kiev e Moscou. Alguns dos ataques tiveram como alvo instalações localizadas no interior da Rússia. No fim de setembro, o SBU atacou por duas vezes, com sucesso, a refinaria de petróleo Gazprom Neftekhim Salavat, na região de Bashkortostão.

Imagens de satélite mostram colunas de fumaças saindo da instalação — situada a mais de 1,1 mil km da fronteira com a Ucrânia — após o ataque. BBC Refinaria Gazprom Neftekhim Salava foi alvo de um ataque de drones ucranianos em setembro Os alvos Kiev também atacou algumas das instalações mais lucrativas da Rússia. Uma refinaria próxima de Volgogrado foi alvo de ataques em seis ocasiões este ano, e um deles, realizado em agosto, a obrigou a interromper as operações por um mês. A grande usina de Riazán, perto de Moscou, com uma capacidade de produção de 340 mil barris por dia, foi atacada cinco vezes desde janeiro.