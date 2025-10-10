Getty Images Porta-voz da Casa Branca disse que o Comitê do Nobel colocou 'a política acima da paz' ao conceder o prêmio a líder da oposição venezuelana, e não a Trump A Casa Branca acusa o comitê do Nobel de priorizar "a política acima da paz" ao conceder seu prêmio mais cobiçado à oposicionista venezuelana María Corina Machado, e não ao presidente americano Donald Trump. Na sexta-feira (10/10), o comitê anunciou que Machado receberia o Prêmio da Paz por seu "trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela".

"O presidente Trump continuará fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas", escreveu Cheung na rede social X (antigo Twitter). "Ele tem o coração de um humanista, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força de sua vontade." Trump desempenhou um papel significativo na definição de um acordo de cessar-fogo dividido em várias etapas em Gaza, anunciado dois dias antes da entrega do Prêmio Nobel da Paz.

Após o anúncio do acordo de cessar-fogo em Gaza, Trump declarou: "ABENÇOADOS OS PACIFICADORES" e a Casa Branca o chamou de "presidente da paz". As ambições de Trump por um Prêmio Nobel da Paz são bem conhecidas, e mencionar seu nome para a premiação tornou-se comum entre líderes que buscam promover interesses diplomáticos com os EUA. Muitos líderes estrangeiros, incluindo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já argumentaram publicamente que Trump mereceria a honraria.